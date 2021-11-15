«العربي للنقل الجوي» يعتمد مشروع قرار للتعافي من تداعيات كورونا

شاركت مصر للطيران، في اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 90 والاجتماع السنوي الرابع والخمسين للجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي بمدينة الدوحة - قطر، في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2021، بدعوة من أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ورئيس الجمعية العامة للاتحاد للعام الجاري.

ناقشت الجمعية كافة أعمال وقرارات اللجنة التنفيذية على مدار العام، وكافة الموضوعات المتعلقة بمستجدات النقل الجوى والقضايا الاستراتيجية التي تتعلق بجائحة كورونا وفتح الحدود بين الدول لعودة النقل الجوى.

النقل الجوي والسياحة الأكثر تضررًا من كورونا

ومن أهم القرارات الصادرة عن الجمعية العامة رقم 54، مشروع قرار حول خارطة الطريق لتعافي النقل الجوي من تداعيات أزمة فيروس كورونا؛ نظرا لأن قطاع النقل الجوي والسياحة كانا الأكثر تضررا من الجائحة، وبسبب القيود التي فرضتها الحكومات على السفر.

ودعت الجمعية، إلى اعتماد الإرشادات والتعليمات المتعلقة بالسفر الصادرة من منظمة الطيران المدني الدولي - الايكاو ومنظمة الصحة العالمية، مشددة على الدول أن تتبنى مبادئ موحدة والاعتراف المتبادل بشهادات اللقاح، وإنشاء ممرات صحية مؤقتة ومبنية على اتفاقيات النقل الجوي المعمول بها، وأهمية التطور التكنولوجي في نشر تطبيقات إلكترونية؛ لتسهيل السفر خاصة برنامج الاياتا IATA Travel Pass.

تحقيق صفر انبعاث كربون

وتأتي ثاني القرارات، مشروع قرار حول البيئة والطيران بشأن اعتماد هدف «صفر انبعاثات كربون صافية» اعتبارا من 2050، وتدعو فيه الحكومات للوصول لذلك الهدف عن طريق إعادة هيكلة وإصلاح البنية التحتية لإدارة الحركة الجوية والمطارات؛ لضمان التخفيف من الازدحام في المجال الجوي والمطارات؛ لتفادي العقبات لتحقيق صفر انبعاثات كربون.

كما جرى التأكيد على ضرورة تشجيع ودعم جميع الشركاء في الصناعة في الأبحاث والدراسات على استخدام وقود الطيران المستدام ووقود الطيران المنخفض الكربون.

كما ناقش القرار مجموعة الاقتراحات التي يقوم بدراستها الاتحاد الأوروبي لقوانين بشأن الطيران والتغير المناخي EU fit for 55 Package و EU ETS لتطبيقها بشكل متواز مع برنامج الأيكاو العالمي CORSIA للتعويض عن الانبعاثات.

ودعت الجمعية العامة الاتحاد الأوروبي للالتزام بقرارت الايكاو وعدم فرد مبادرات أحادية الجانب؛ لتجنب تكبد شركات الطيران أعباء مالية إضافية.

من جانبه، قدم ممثل مصر للطيران، تقرير لجنة الوقود، إذ تشغل مصر للطيران منصب رئيس المجلس التوجيهي لمشروع الشراء المشترك للوقود بالاتحاد.

إطلاق مشروع مشترك في مجال الصيانة والأعمال الفنية

واتفق أعضاء الاتحاد على إطلاق مشروع مشترك في مجال الصيانة والأعمال الفنية، من خلال اتفاقية تبادل قطع الغيار في حال تعطل الطائرة.

وعلى هامش جدول اجتماعات الجمعية العامة، اجتمع الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران بـ Henrik Hololei مدير عام النقل والحركة في المفوضية الأوروبية؛ لمناقشة مستجدات النقل الجوي في ظل جائحة كورونا، وكيفية تسهيل إجراءات السفر وإمكانية تعاون ثنائي مع الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات المتعلقة بالنقل الجوي «حقوق النقل، السلامة، الأمن والملاحة الجوية)».

كما جرى مناقشة الشهادة الصحية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي EU -Covid Digital certificate، وهى جواز سفر صحي؛ لتسهيل إجراءات السفر بين كل الدول التي ستقوم بتطبيقه مع دول الدول الاتحاد الأوروبي، وتعفي حاملها من الخضوع لفحص إضافي أو لحجر صحى لدى وصوله إلى أي دولة أوروبية.