مصر للطيران تبدأ تسيير رحلات أسبوعية مباشرة بين مدريد والأقصر

أعلنت شركة مصر للطيران، بدء تسيير رحلة أسبوعية مجدولة، يوم السبت من كل أسبوع، من العاصمة الإسبانية مدريد إلى مطار الأقصر، اعتبارًا من اليوم 13 نوفمبر، وتستهدف الشركة زيادة الترددات وفقًا لزيادة الطلب.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن ذلك الإعلان يأتي في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني، واستمرارًا في تنفيذ الخطة التي وضعتها الشركة الوطنية، لربط العديد من المدن الأوروبية بمناطق الجذب السياحي في مصر، وذلك بهدف تنشيط حركة السياحة الوافدة.

وتٌسير مصر للطيران الرحلات بطراز «بوينج B737-800NG» مزودة بـ 154 مقعدا، وجميعها مزودة بشاشات شخصية تعرض أحدث البرامج الترفيهية.