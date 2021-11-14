مصرع طفل صعقا بالكهرباء في مجرى مائي بالفيوم.. «كان بيصطاد سمك»

خرج الطفل صاحب الـ 15 عاماً من منزله في الصباح الباكر، وقرر صيد الأسماك من إحدى المصارف الزراعية بمحل إقامته بقرية «جردو» التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، أملاً في العودة بكمية كبيرة من الأسماك يعطيها لوالدته لتُعدها لهم على الغداء، وليضمن ذلك قرر استخدام الكهرباء في الصيد، فقام بتوصل الكهرباء من أحد أعمدة الإنارة بالقرية بشبكة الصيد الخاصة به، إلا أنّ الكهرباء صعقته ليلقى مصرعه على الفور.

بلاغ بمصرع طفل صعقا بالكهرباء

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغاً من أهالي قرية «جردو» بنطاق المركز، بمصرع طفل صغير صعقاً بالكهرباء خلال قيامه بصيد الأسماك بواسطة الصعق.

الشرطة تعاين الجثة وموقع الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة إطسا، برئاسة المقدم محمد بكري صوفي مفتش مباحث المركز، والرائد أسامة قرني رئيس المباحث، إلى قرية جردو محل الواقعة، وتبين مصرع طفل عمره 15 عاماً، خلال قيامه بصيد الأسماك، حيث صعقته الكهرباء التي كان يستخدمها في صعق السمك ليتمكن من اصطياد كمية كبيرة، وبجواره أداة الصيد التي كان يصطاد بها وهي عبارة عن عصا خشبية طويلة وفي نهايتها شبكة لصيد الأسماك، وكيس به بعض من الأسماك التي اصطادها قبل أن تصعقه الكهرباء.

نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة

ونُقلت جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفنها عقب الانتهاء من معاينة مفتش الصحة، وكتابة تقرير مفصل عن أسباب الوفاة، كما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.