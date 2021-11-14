للقضاء على «الأوفر برايس».. شروط حماية المستهلك لبيع السيارات الزيرو

للقضاء على ظاهرة «الأوفر برايس» في بيع السيارات الزيرو، وهي زيادة تفرضها معارض السيارات الكبرى، على سعر السيارة الزيرو المعلن عنها من قبل الشركة المصنعة، مما يسبب عبئًا شديدًا على الراغبين في شراء مركبات جديدة.

وقام جهاز حماية المستهلك بنشر قرار رقم 115 لسنة 2021، في الجريدة الرسمية، يحدد فيه بعض الشروط الواجب اتباعها من قبل المعارض عند بيع السيارات الزيرو، وهي ملزمة قانونًا بداية 15 نوفمبر الجاري.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، الشروط التي وضعها جهاز حماية المستهلك لأصحاب كمعارض السيارات، لتنظيم عمليات البيع الخاصة، والقضاء على ظاهر الأوفر برايس وذلك وفق للقرار رقم 115 لسنة 2021، بشأن السيارات المعروضة للبيع، والذي نشر في الجريدة الرسمية الأحد الماضي.

شروط بيع السيارات الجديدة

وحدد القرار الذي نشر الأحد الماضي، الذي يعتبر ملزمًا لمعارض السيارات بداية من 15 نوفمبر الجاري، الآتي:

الإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخرى.

وبحسب القرار يجب أن يتضمن الإعلان سعر السيارة شاملا الضريبة، ومواصفاتها موضحًا بها النوع، والطراز، وبلد المنشأ، والفئة، والكماليات.

وحتى يكون الأمر واضح أمام العميل، يجب أن يكون الإعلان مثبتًا بالزجاج الأمامي للسيارة وفقا للمواصفة الملحقة بالقرار

تقوم المعارض والشركات بإعلان السعر المثبت بالفاتورة الصادر للمستهلك هو ذات السعر المعلن عنه، عملا بنصوص المواد (4،5،6،7،9،10،11،12) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك والمواد (3،4،5،6،7،8،9،10) من اللائحة التنفيذية.

عقوبة مخالفة قرار جهاز حماية المستهلك

وبحسب القرار، فإنه في حالة المخالفة، يتم فرض على المخالفين عقوبة الغرامة التي قد تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر طبقًا للمادتين (64،65) من القانون سالف الذكر.