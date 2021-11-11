انخفاض أسعار السيارات الصيني بعد قرار «حماية المستهلك» بشأن الأوفر برايس

شهدت السيارة الصيني «شيري أريزو 5» تراجعًا في أسعارها، متأثرة بانخفاض سعر الأوفر برايس، وهي قيمة الزيادات السعرية التي يفرضها الموزعون والتجار- بشكل غير رسمي- على بعض العلامات، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار، ويبدأ من 3 آلاف جنيه ويصل إلى 100 ألف جنيه.

وانخفض سعر الأوفر برايس للسيارة الصيني من 18 ألف جنيه إلى 10 آلاف في السوق.

جهاز حماية المستهلك يقضي على ظاهرة الأوفرايس

وجاءت عملية تخفيض سعر الأوفر برايس بعدما أعلن جهاز حماية المستهلك، إنهاء تلك الظاهرة، وإلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن الأسعار باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخرى؛ ما أدى إلى انخفاض الأسعار.

ويتضمن الإعلان سعر السيارة شاملاً للضريبة ومواصفاتها، موضحا به «النوع - الطراز - بلد المنشأ- الفئة - الكماليات»، على أن يكون الإعلان مثبتًا بالزجاج الأمامي للسيارة وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار، وأن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه.

وأشار جهاز حماية المستهلك، إلى أن من يخالف تلك القرارات، يعاقب بغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة.

سعر الأوفر برايس القديم للسيارة شيري إريزو5

يذكر أن سعر السيارة شيري أريزو 5، كانت تُباع بزيادات سعرية غير رسمية تتراوح بين 16 و18 ألف جنيه لبعض الفئات خلال الأسابيع الماضية.

أسعار السيارة شيري إريزو5

أسعار سيارات شيري أريزو 5 في مصر:

الفئة السعر الرسمي السعر التجاري

M/T 185 197 12

A/T Baseline 205 217 12

A/T H/L 219 231 A/T H/L 12

وتنتمي السيارة شيري أريزو 5 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن شيري اريزو5، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في مدةٍ تستغرق 11.5 ثانية

ويبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.