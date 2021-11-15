موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر.. 6 نصائح للمواطنين قبل تلقي الجرعتين

بالتزامن مع زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الآونة الأخيرة وتحذيرات وزارة الصحة من الموجة الخامسة للفيروس، تتواصل مناشدة المواطنين، خاصةً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بسرعة استخدام موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر وحجز موعد تلقي الجرعة الأولى، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، خاصة مع قرار الحكومة بمنع الموظفين والعاملين والمعلمين والطلاب الجامعيين من الدخول لمقار عملهم أو دراستهم دون تلقي اللقاح بدءًا من اليوم.

موقع تسجيل لقاح كورونا

- يمكن للمواطنين حجز موعد لتلقي اللقاح من خلال الدخول إلى موقع تسجيل لقاح كورونا المُخصص من قِبل وزارة الصحة.

- ثم يقوم المواطن الراغب في تلقي اللقاح بالاختيار من بين الفئات المتاحة أمامك «العاملين في القطاع الطبي، أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية، فئات أخرى، وتطعيم بغرض السفر».

- وتتمثل الخطوة التالية في إدخال البيانات التعريفية مثل الاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد واختيار النوع وبيانات التواصل مثل رقم الهاتف.

- بعد ذلك يستقبل المواطن رمز التحقق للتأكد من صحة الرقم، ويجري التأكد إذا كان هناك حساب واتساب خاص بالرقم لسهولة التواصل.

- أما الخطوة التي تليها، يُجرى تحديد المحافظة وأقرب وحدة صحية يرغب المواطن في الحصول على اللقاح بها.

- وتتمثل الخطوة الأخيرة في عملية التسجيل إدراج صورة الرقم القومي أو جواز السفر وإدراج صور لتقارير طبية.

نصائح قبل تناول لقاح كورونا

- يجب على المواطن أن يتأكد تمامًا تعافيه من فيروس كورونا حتى وإن كنت لا تزال تعاني من بعض الأعراض قبل البدء في عمليات التسجيل.

- في حال تلقي المواطن لقاحًا آخر، ينبغي على المواطن الانتظار 14 يومًا على الأقل قبل أو بعد الحصول على لقاح آخر، بما في ذلك لقاح الإنفلونزا، للحصول على لقاح كورونا، وذلك وفقًا لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض.

- بالنسبة للسيدات في أثناء عملية التسجيل، يراعى الانتباه جيدًا للأسئلة الخاصة بوجود حمل أو التخطيط للحمل خلال عام، وما إذا كنت تمارسين الرضاعة الطبيعية.

- أحيانًا ما يقع بعض المواطنين في عدم الانتباه جيدًا للمحافظة والمركز التي يرغب في الحصول على لقاح كورونا بهما، إذ يفضل اختيار أقرب مركز لتلقي اللقاح.

- على المواطن الذي يرغب في عملية التسجيل، عدم إخفاء ما إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة، أو هل سبق وعانيت من حساسية تجاه دواء أو لقاح ما، أو هل تعاني من حساسية شديدة تجاه أي نوع من الطعام، وفي حالة وجود أي نوع من الحساسية يجب ذكرها.

- عليك الأخذ في الاعتبار أيضًا هل تعاني من أمراض تسبب ضعف المناعة أو تستخدم أدوية تثبط المناعة، أو تعاني من أمراض مناعية مثل مرض نقص المناعة المكتسبة أو تعاني من ضغط الدم المرتفع أو مرض البول السكري أو تعاني من أمراض القلب المزمة أو أمراض عصبية مزمنة أو تشنجات عصبية.