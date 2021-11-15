كيف تثبت حصولك على لقاح كورونا.. حتى لا تتعرض للمنع بداية من اليوم

تبدأ الحكومة المصرية اليوم الاثنين الموافق 15 نوفمبر، في تطبيق قرار منع دخول المؤسسات الحكومية والمنشآت الرسمية بدون الحصول على لقاح كورونا، وذلك بالنسبة للعاملين في القطاع العام، أو المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم في مجال الخدمات الحكومية، خطوات إثبات الحصول على لقاح كورونا، لدخول المؤسسات الحكومية والمنشآت الرسمية، وذلك في التقرير التالي:

الشهادة الصحية

ويعتبر الطريقة الأولى لإثبات الحصول على تطعيم كورونا، هي الشهادة التي يتم الحصول عليها من المراكز الصحية التي يحصل منها المواطن على اللقاح، ويتم ختمها بشكل رسمي بعد الحصول على الجرعة الثانية، وهي مجانية بالكامل، ولا يتكلف المواطن أي شئ لاستلامها.

تطبيق جواز السفر الصحي Egypt Health passport

وتحسبًا لضياع الشهادة الصحية لأنها ورقية، وقد يصعب الاحتفاظ بها طوال الوقت، أتاحت وزارة الصحة المصرية، تحميل تطبيق جواز السفر الصحي المزود بخاصية «كيو آر كود»، وهو ما يسمى بـ«جواز السفر الصحي» أو الطبي، ويكشف عن نوع لقاح كورونا الذي تلقاه المواطن.

خطوات التسجيل في تطبيق جواز السفر الصحي

ويمكن تحميل التطبيق من متجر التطبيقات سواء لأجهزة الأندرويد والأيفون، وتحميله، وتسجيل المستخدم من خلال اتباع الآتي:

- فتح التطبيق، ثم إدخال رقم البطاقة أو جواز السفر.

- إدخال رقم الطلب الخاص بالحصول على لقاح كورونا.

- سيتم إرسال كود تأكيد لرقم الهاتف المسجل عبر موقع تسجيل كورونا التابع لوزارة الصحة.

- سيطلب إدخال الكود في التطبيق.

- ستتبقى بعدها بضع خطوات لإكمال عملية التسجيل كالآتي:

- التقاط صورة بالكاميرا عبر الهاتف.

- تحديد رمز السري.

- دفع الرسوم باستخدام بطاقات الائتمان، أو الفيزا.