تعليم الغربية يفعل قرار عدم دخول العاملين لمقار عملهم بدون لقاح كورونا

قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن مديرية التربية والتعليم بالغربية بدأت من صباح اليوم، الإثنين، تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 وقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وتنفيذ تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بعدم السماح لأي موظف بدخول ديوان المديرية أو دواوين الإدارات التعليمية والمدارس التابعة، إلا بعد تقديم شهادة تلقيه لقاح كورونا أو ما يثبت إجرائه تحليل «PCR» مرتين أسبوعيًا.

منع دخول العاملين إلا بإظهار شهادة التطعيم

وأوضح أن هناك تعليمات إلى إدارة الأمن بديوان المديرية والإدارات التعليمية، بمتابعة تطبيق هذا القرار على جميع العاملين بالدواوين سواء في المديرية أو في الإدارات التعليمية، كما كلف مديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة تطبيق هذا القرار بجميع المدارس التي تقع بنطاق إداراتهم.

ووجه «حسن»، إلى إنشاء قاعدة بيانات داخلية بكل إدارة تعليمية ومدرسة للعاملين الذين لم يتلقوا اللقاح من أجل متابعتهم بصفة دورية وتسجيل نتائج التحاليل المقدمةلحين تلقيهم اللقاح خاصة بعد انتشار مراكز تلقي اللقاح وعدم وجود قوائم انتظار.

تطبيق القرار على المواطنين

وأكد وكيل الوزارة أنه تقرر من بداية ديسمبر المقبل لن يُسمح لأي مواطن بدخول المديرية أو دواوين الإدارات التعليمية للتعامل معها، إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح تنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة العاملين.