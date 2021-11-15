إعدام 2 طن أغذية وتحرير محاضر لـ371 منشأة مخالفة في حملات بالمنيا

أعلن الدكتور علي قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي بالمنيا، عن إعدام 2505 كيلو جرامات أغذية وأواني تصنيع مختلفة، و2500 لتر ألبان لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 799 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك، واستصدار 1140 شهادة صحية للعاملين بالمنشآت الغذائية.

تكثيف الحملات المفاجئة على منافذ بيع المواد الغذائية

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات وزارة الصحة وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية، وضمن خطة مديرية الصحة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين حفاظاً على الصحة العامة.

ضبط 2 منشأة غذائية تعمل دون ترخيص

وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إدارة مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، حيث مرت فرق المراقبة على 790 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 371 محضرا للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة ومحاضر الغش وعدم وجود شهادات صحية، وتم ضبط 2 منشأة غذائية تعمل دون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلقها لما تمثله من خطر على الصحة العامة.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأعلنت مديرية تموين المنيا، عن ضبط 69 مخالفة متنوعة خلال الحملات الرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.