وفود سياحية من 4 دول تزور المناطق الآثرية في محافظة المنيا

استقبلت المناطق الأثرية بالمنيا، وفداً من دول «ألمانيا وأمريكا وأسبانيا وفرنسا»، لزيارة المعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس وبنى حسن بأبوقرقاص، وتونا الجبل بملوي، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

إعادة محافظة المنيا للخريطة السياحية

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في بيان صحفي، تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، موجهاً بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.

جولة في تونا الجبل وتل العمارنة والأشمونين

وقال الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، إن القطاع السياحي والمناطق الأثرية بالمحافظة، تستقبل الوفود من جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها «منطقة آثار الأشمونين، شمال غرب مركز ملوي ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر»، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير والتي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، وكذلك منطقة آثار البهنسا، والتي تقع على بعد 16 كيلومترا من مركز بني مزار، وهي مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بـ«البقيع الثاني»، لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.

نشاط في حركة السياحة بالمنيا

وبدأت حركة السياحة تنشط في محافظة المنيا والتي شهدت تراجعا ملحوظا خلال العام الماضي إثر ظهور جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، وأثرت علي السياحة بشكل بالغ خاصة في محافظة المنيا التي تضم عدة مناطق آثرية منها الفرعونية والرومانية الإسلامية والقبطية، والتي تعبر عن التنوع الحضاري وتاريخ مصر العظيم عبر العصور.