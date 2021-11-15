التعليم تخاطب مديرياتها لتنفيذ خطة الحد من العدوى وتوعية الطلاب صحيا

أصدر الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، خطابا عاجلا للمديريات التعليمية، بالتأكید على الإدارات التعليمية والمدارس بنشر وتنفيذ ما جاء في خطة قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، تعظيما للإجراءات للحد من انتشار العدوی وانتقال المرض للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، وبناء على خطاب الدكتور رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.

متابعة حصول الطلاب على لقاح کورونا

وترصد السطور التالية تعليمات التعليم للمديريات التعليمية للحد من انتشار العدوی وانتقال المرض، كما يلي:

- التأكید على الإدارات التعليمية والمدارس بنشر وتنفيذ ما جاء في خطة قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.

- التأکید على الإدارات التعليمية والمدارس بالانتهاء من تطعیم جميع العاملين بالتربية والتعلیم والوقوف علی حالة حصول الطلاب على التطعیم بلقاح کورونا من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني.

فرق صحية للمرور على المنشآت التعليمية لمنع انتقال العدوى

- التنسيق والتعاون مع الفرق التابعة لوزارة الصحة والسكان ومديريات الشئون الصحية أثناء المرور على المنشآت التعليمية علی مستوی المحافظات، لمتابعة آلیات تنفيذ الخطة الوقائية بالمنشآت التعليمية للعام الدراسي 2021/2022 لمنع انتقال العدوى أثناء العملية التعليمية والحد منها.

- الاكتشاف المبكر للحالات والاستجابة السريعة لها.

- رفع الوعي الصحي لدى الطلاب والمدرسين بالإرشادات الوقائية وموافاة الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية بالمستجدات.