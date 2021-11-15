الري: سدود أسوان أدت دورها بكفاءة ولولاها كانت الآثار كارثية

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، تقريرًا يستعرض موقف الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الوزارة للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها محافظتي أسوان والبحر الأحمر خلال الأيام الماضية، حيث أظهر التقرير الدور الهام الذى قامت به أعمال الحماية التي أنشأتها الوزارة لحماية الأفراد والمنشآت من الآثار التدميرية للسيول.

وأشار التقرير للدور الهام للسدود المقامة في وادي كيماب، ووادي أبو الريش قبلي بمحافظة أسوان في تحقيق الحماية من الآثار التدميرية للسيول، مؤكدا أن السدود عبارة عن سدود إعاقة ركامية، حيث تتكون من كسر الركام الذي يسمح بإمرار المياه من تحت السد ومن داخل مكوناته بالشكل الذي يؤدى لتهدئة المياه وكسر شدتها وإطالة زمن جريانها، بالإضافة لشحن المياه تحت سطح الأرض، وبدون الإضرار بجسم السد، الأمر الذي يؤدى لتخفيف حدة الآثار التدميرية لهذه السيول، وهو الغرض الأساسي الذي أُنشئت من أجله هذه الأنواع من السدود وهو الحماية وليس تخزين المياه.

تخفيف حدة السيول الشديدة التي ضربت محافظة أسوان

وأشار التقرير لأهمية هذه السدود في تخفيف حدة السيول الشديدة التي ضربت محافظة أسوان، وأنه في حال عدم وجودها لكانت آثار هذه السيول كارثية وكانت ستؤدى لتدمير منازل المواطنين بشكل كامل، كما أشار التقرير أن هذه السدود لا تزال تعمل بكفاءة عالية مما يحقق الغرض الذي أنشئت من اجله.

إيقاف محطات الري وتخفيض مناسيب المياه

وفى محافظة أسوان، أوضحت أنه تم إيقاف محطات الري وتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف لاستيعاب المياه الزائدة نتيجة الأمطار الغزيرة، كما أسهمت منشآت الحماية التي تم الانتهاء منها مؤخرًا في منطقة وادي عبادي في الحماية من أخطار السيول التدميرية، بالإضافة للإجراءات التي قامت بها الوزارة لتطهير مخر السيل الرئيسي بأسوان ومخر سيل السراج 1 والسراج 2 والرديسية قبلي بمدينة أدفو.

وفى محافظة البحر الأحمر، فقد تمكنت منشآت الحماية التي سبق إنشاؤها بمعرفة الوزارة في حماية الأفراد والمنشآت من الأخطار التدميرية للسيول، حيث تمكنت أعمال الحماية بمنطقة الشلاتين وهي عبارة عن 2 بحيرة و2 حاجز بوادي حوضين من حصاد 6 مليون متر مكعب من المياه، هذا بالإضافة لتواجد عدد 5 سدود بمنطقة الشيخ الشاذلي التابعة لمرسى علم والتي تصل سعتها الاستيعابية إلى 3 مليون متر مكعب من المياه، وعدد 1 بحيرة وحاجز بوادي علم بمدينة مرسى علم، وعدد 1 قناة وحاجز توجيه لحماية قرية عرب صالح بمرسي علم، كما قامت الوزارة بتطهير مخر السيل في وادي أبو حمر شمال القصير ومخرات الشلاتين.

جدير بالذكر أن التقارير الصادرة عن مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة تشير إلى أنه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وقد تصل إلى أجزاء من الوجه البحري وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر الجاري.

كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري وقد تصل إلى شمال سيناء يوم الأربعاء الموافق 17 نوفمبر الجاري.

واتخذت الوزارة كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذه الأمطار الغزيرة من خلال رفع حالة الاستنفار في كافة أجهزة الوزارة المعنية، وتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف، والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع استمرار المرور الدوري والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.