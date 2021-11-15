إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بجنوب سيناء

أُصيب 4 أفراد من أسرة واحدة بإصابات مختلفة، في انقلاب سيارة كانت تقلهم بالطريق الدولي «رأس سدر - أبوزنيمة»، ونُقل المصابون لمستشفى رأس سدر لتلقي العلاج.

تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من قسم شرطة رأس سدر يفيد انقلاب سيارة ملاكي رقم «5394 ع. ا. و»، أمام مصنع الجبس بجوار منطقة حمام موسي، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص هم «مروه محمد سلامة، 24 سنة من محافظة الشرقية، إبراهيم محمد عبدالله، عامين، عرفات محمد عادل، 36 سنة من محافظة الشرقية، وأحمد عاطف عبد الغفور، 37 سنة من محافظة الشرقية».

ونُقل المصابون إلى مستشفي رأس سدر تحت إشراف الدكتور محمد عبد الجواد مدير مرفق إسعاف جنوب سيناء، وأُخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة.

وكشفت المعاينة الأولية لموقع الحادث أن الحادث وقع بسبب انفجار إطار السيارة والذي تسبب في اختلال عجلة القيادة بيد السائق فانقلبت السيارة، وجرى نقل السيارة من موقع الحادث إلى قسم شرطة رأس سدر وإعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام الجميع.

وقال مصدر طبي رفض ذكر اسمه، إن حالات المصابين مستقرة ويتلقون العلاج داخل المستشفى، ولن يتم تحويل إي حالة إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.