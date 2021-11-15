مصرع فرد شرطة وإصابة اثنين آخرين في حادث انقلاب سيارة بجنوب سيناء

لقي فرد شرطة مصرعه وأصيب آخران في حادث انقلاب سيارة شرطة على طريق «دهب - نويبع»، صباح اليوم.

تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من قسم شرطة دهب بانقلاب سيارة شرطة تابعة لإدارة تأمين الطريق، أثناء عودتها من نويبع إلى دهب.

ورجحت المعاينة الأولية اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما أسفر عن انقلاب السيارة رقم 5924 علي بعد 2 كيلو من كمين دهب تجاه نويبع، أثناء عودتها من نويبع.

وأسفر الحادث عن مصرع أحمد سالم، مجند يبلغ من العمر 23 سنة، من محافظة الفيوم، إثر إصابته بنزيف داخلي بعد صوله إلى مستشفي دهب المركزي، كما اسفر الحادث عن إصابة اثنين آخرين هما «إبراهيم عبد الحميد مشرف»، مساعد شرطة 50 سنة، من محافظة كفر الشيخ، إسلام حامد حسين، 24 سنة من محافظة الإسماعيلية، مصاب بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.

نُقلت الجثة إلى مستشفي دهب المركزي تحت تصرف النيابة العامة، ونُقل المصابون لتلقي العلاج بالمستشفى، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، ورُفعت السيارة من على الطريق ونقلت إلى قسم شرطة دهب.