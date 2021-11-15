عائشة بن أحمد بطلة «لون البحر» أمام خالد النبوي

تعاقدت النجمة التونسية عائشة بن أحمد على بطولة مسلسل جديد بعنوان «لون البحر» للمخرج أمير رمسيس، ويشاركها البطولة النجم خالد النبوي.

وقال مصدر لـ«الوطن» إن مسلسل «لون البحر» ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، وقد انطلق تصويره، قبل أيام، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلي أن العمل من تأليف ورشة كتابة لعدد من المؤلفين الشباب.

عائشة بن أحمد تودع «وعد الشيطان»

وفي سياق مختلف، انتهت عائشة بن أحمد من تصوير دورها في مسلسل «وعد الشيطان»، المقرر عرضه قريبًا عبر منصة «شاهد»، حيث تدور أحداثه في 6 حلقات فقط، ويخرجه الإنجليزي كولين تيج، وهو من بطولة عمرو يوسف، فتحي عبد الوهاب، محمد إبراهيم يسري، خالد كمال، مراد مكرم وكوكبة من النجوم.

وكشفت عائشة عن اسم الشخصية التي تجسدها في «وعد الشيطان»، وذلك بنشرها صورة لها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها بقولها: «زينة.. وعد الشيطان.. قريبًا»، حيث تدور أحداث المسلسل في أجواء من الإثارة والتشويق.

عائشة بن أحمد تنتظر عرض فيلم «ريتسا»

وفي سياق مختلف، تنتظر عائشة بن أحمد عرض فيلمها الجديد «ريتسا» بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، حيث طرحت الجهة المنتجة الإعلان الدعائي الأول له عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ولاقي الإعلان تداولاً واسعاً من رواد «سوشيال ميديا».

وتدور أحداث الفيلم حول قصص 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين، إلا أن الحب هو نقطة التقاء هذه القصص، والذي يدفع أصحابه لاتخاذ قرارات تتسبب في اضطراب حياتهم، ومن هنا تتوالي الأحداث.

ويشارك في بطولة فيلم «ريتسا» محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، أمير المصري، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت، كارولين عزمي وكوكبة من النجوم، من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري.