فنانون لحقوا بمهرجان الجونة في خامس أيامه.. أبرزهم خالد النبوي

مع بداية اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة لعام 2021، وصل عدد كبير من الفنانين إلى المهرجان للمشاركة في الفعاليات المتبقية، وخاصة حفل الختام.

وصول عدد من الفنانين مهرجان الجونة

ومن أبرز النجوم المنضمين حديثا للمهرجان؛ الفنان أحمد الفيشاوى، والذي شارك الجمهور بعدد من الصور الخاصة به من الطائرة خلال ذهابه للجونة.

ووصلت كذلك إلى الجونة، الفنانة هدى المفتي، والتي شاركت هي الأخرى متابعيها بعدد من صورها الخاصة فور وصولها الجونة.

وكذلك وصل كل من الفنانة غادة عادل والفنان خالد النبوي المقرر أن يحضر الريد كاربت الخاصة بفيلمه قمر 14، والمشارك في مهرجان الجونة السينمائي.

ومن المنتظر خلال الساعات المقبلة، وصول عددآخر من الفنانين منهم وفاء وأيتن عامر وكريم فهمى وأحمد زاهر وبناته ملك وليلي وهاجر أحمد ورامي عياش ورزان مغربي وأحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد المغني ومحمد الشرنوبي وكنده علوش وعمرو يوسف وهاني رمزي وهبة مجدي ومحمد محسن وغيرهم.

حفل افتتاح مهرجان الجونة

يذكر أن حفل افتتاح مهرجان الجونة، والذى انطلق 14 أكتوبر الماضي، شهد حضور عدد كبير من الفنانين؛ منهم يسرا وإلهام شاهين وهالة صدقي ونجلاء بدر ورانيا يوسف وجومانا مراد ونادين نسيب نجيم ومايا دياب وريهام عبد الغفور وأروى جودة وأحمد السقا وهند صبري ومنى زكى وغيرهم.