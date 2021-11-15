توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. رياح وشبورة وأمطار رعدية على بعض المناطق

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا، يتضمن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر الجاري، حتى الخميس الموافق 18 من الشهر ذاته.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد طقسًا معتدلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء، حارًا على جنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيفًا في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره وفي ساعات الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

شبورة كثيفة ونشاط للرياح

ومن المتوقع وفق خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد تكوّن الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح يوم الخميس على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار

ويتوقع الخبراء أن تكون الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية «السلوم- مطروح- الإسكندرية» بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة، فيما تتساقط أمطار خفيفة من مساء الغد إلى صباح الأربعاء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

أما يوم الأربعاء فتتساقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

فيما تكون الأمطار خفيفة يوم الخميس على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء 16 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 17 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 18 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.