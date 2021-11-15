مراكز ثابتة ومتنقلة بالجامعات لتطعيم الطلاب بلقاح كورونا

شهدت جامعات مصر جولات مكوكية لقيادات وزارة التعليم العالي، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بمنع دخول الطلاب والعاملين غير متلقي لقاح كورونا إلى الجامعات، وخطة التطعيمات.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، تحقيق معدلات متميزة من التطعيمات بفيروس كورونا بين جميع الطلاب ومنتسبي الجامعات، بمتوسط نسب تتراوح بين 80% إلى 90%، لافتا إلى أن تطبيق القرار يأتي في إطار المحافظة على صحة وسلامة الجميع.

تطعيم الطلاب الأقل من 18 عاما بلقاح فايزر

وذكر وزير التعليم العالي، خلال تصريحاته لتلفزيون «الوطن»، أن هناك متابعة لحظية لموقف التطعيمات التي تُجرى لمجابهة الوباء، لافتا إلى تخصيص عدد من فرق التطعيمات المتنقلة والثابتة بالقرب من بوابات الجامعات لمنح التطعيمات لغير الحاصلين على اللقاح، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكيد أيضا على تطعيم الطلاب الأقل من 18 عاما بلقاح «فايزر»، وأضاف: «حاجة كويسة، هناك إقبال كبير من قبل الطلاب على التطعيم، وتجهيزات جامعة القاهرة ممتازة، ونسعى الفترة المقبلة للتوسع في التطعيمات».

تطعيم 120 ألف طالب حتى الآن بجامعة القاهرة

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن عدد المطعمين الذين حصلوا على لقاح كورونا من الطلاب بالجامعة أكثر من 120 ألف طالب وطالبة حتى الآن، مؤكداً التشديد على ضرورة إبراز كل طالب وطالبة صورة شهادة التطعيم الخاصة باللقاح، وإظهار شهادة تحليل «pcr» لغير المطعيمن الحاصلين على اللقاح.

جامعة المنيا: 60 ألف طالب تلقوا اللقاح حتى الآن

وفي السياق ذاته، شددت جامعة المنيا على عدم دخول الطلاب والعاملين إلى مقار عملهم بالجامعة و الكليات المختلفة؛ إلا بعد تقديم ما يثبت تلقيهم لقاح فيروس كورونا والتأكد من حصولهم على شهادات التطعيم ضد الفيروس التي تُثبت تلقيهم للقاح.

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، إلى أنه تم تطعيم أكثر من 60 الف طالب وطالبة جرعة اللقاح وذلك قبل بدء العام الدراسي، بالإضافة إلى تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين أيضا والتي خُصصت لهم نقطة لتلقي اللقاح بمستشفى الكبد الجامعي بالتعاون مع وزارة الصحة.