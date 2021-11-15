مصدر بـ«التعليم»: إنشاء لجنة لحقوق الإنسان داخل الديوان العام

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة بصدد إنشاء لجنة خاصة بحقوق الإنسان داخل الديوان العام مختصة بجميع الفئات، التزاما بما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

اللجنة تهتم بكل عناصر العملية التعليمية

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن لجنة حقوق الإنسان في وزارة التربية والتعليم، ستهتم بالطالب والمعلم، وكل عناصر العملية التعليمية، على أن تكرس حقوق كل طرف بما يتماشى مع استراتيجية الدولة.

ولفت المصدر إلى أن لجنة حقوق الإنسان بالوزارة ستهتم بوضع المرأة والعمل على زيادة تمكينها بشكل واقعي، فضلا عن رعاية الفئات المهمشة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، وكذلك حقوق المعلمين وما يعظم شأنهم وسط المجتمع.

تشديد الإجراءات للحد من انتشار العدوی

ومن جانب آخر، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، بتشديد الإجراءات للحد من انتشار العدوی وانتقال المرض للفئات الأكثر عرضه للمضاعفات، وذلك بناء على خطاب الدكتور رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.

وطالبت الوزارة، بالتأكید على جميع الإدارات التعليمية والمدارس بنشر وتنفيد ما جاء بخطة قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسکان، والانتهاء من تطعیم جميع العاملين بالتربية والتعلیم والوقوف علی حالة حصول الطلاب على التطعیم بلقاح فیروس کورونامن خلال التسجيل على الموقع الالکتروني.

رفع الوعي الصحي للطلاب والمدرسين

كما طالبت الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الفرق التابعة لوزارة الصحة والسكان ومديريات الشؤون الصحية، أثناء المرورعلى المنشآت التعليمية علی مستوی جميع المحافظات، لمتابعة آلیات تنفيذ الخطة الوقائية بالمنشآت التعليمية، لمنع انتقال العدوى والحد منها، والاكتشاف المبكر للحالات والاستجابة السريعة لها، فضلا عن رفع الوعي الصحي للطلاب والمدرسين بالإرشادات الوقائية وموافاة الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية بالمستجدات.