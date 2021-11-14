إلزام المعلم الممتنع عن الحصول على اللقاح بتجديد تحليل خلوه من الفيروس أسبوعيا

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن المديريات التعليمية أصدرت تعليمات للمدارس، بمراجعة كروت تطعيم الموظفين والاحتفاظ بصورة كارت التطعيم؛ سواء جرعه أولى أو ثانية لدى مسئول دفتر الحضور والانصراف بالمدارس.

منع غير الحاصلين على اللقاح من دخول المدارس

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه لا يتم السماح لأي من العاملين «المعلمين والإداريين» بقطاع التعليم قبل الجامعي بالمديريات التعليمية أو الإدارات أو المدارس لم يحصل على لقاح كورونا، بالدخول إلى مقر عمله بالإدارة أو المدرسة اعتبارا من غد الإثنين.

ولفت المصدر إلى أن المعلم الممتنع عن الحصول على لقاح كورونا لن يدخل المدرسة، إلا إذا كان يحمل تقريرا من أحد المعامل المعتمدة «تحليل الدم»، يفيد بأنه غير مصاب بكورونا، وهذه التحاليل تجدد أسبوعيا في حالة عدم رغبته في أخذ اللقاح.

وتابع المصدر، أنه يتم تشكيل لجنة برئاسة مديري مدارس الإدارة تكون مهمتها تنفيذ تعليمات الوزارة؛ تماشيا مع سياسة الدولة في الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

تلقي لقاح كورونا شرط التعاقد مع معلمي الحصة

وبالنسبة لمعلمي الحصة التي تم الإعلان عن التقديم لها منذ أيام، قال المصدر، إنه يشترط عليهم تلقي لقاح كورونا قبل إبرام التعاقد معهم للعمل في المدارس لسد عجز المعلمين، وينطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالمنع من دخول أماكن العمل، إلا قبل تلقي لقاح كورونا، مثل ما هو مطبق على الإداريين وأي معلم مدرج على قوة المدرسة بالتعيين.

وأكد المصدر، أنه من ضمن الشروط، تقديم شهادة تثبت تلقي الشخص للقاح، حتى لو لم يكن ذلك تم إدراجه كتابة في الشروط المعلنة من جانب المديريات التعليمية مؤخرا، لكن ذلك أصبح إلزاميا.