اليوم.. بدء توزيع وجبات التغذية المدرسية على طلاب 6 محافظات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم توزيع وجبات التغذية المدرسية اليوم الاثنين، على المدارس الحكومية والرسمية بمحافظات (البحيرة - القاهرة - الجيزة - أسيوط - الأقصر - قنا)، طبقاً لخطة التوريد التي وضعتها وزارة التعليم، مؤكدة أنه يتم تسليم الوجبات، طبقاً لأعداد التلاميذ المقيدة في المدرسة.

التوزيع وفقاً للعدد الفعلي للتلاميذ

وقالت وزارة التعليم، إن التوزيع سيكون وفقاً للعدد الفعلي للتلاميذ، ووفقا للحضور الفعلي، وبناء على إحصائية غياب معتمدة من شؤون الطلبة دون وجبات زائدة، كي لا يُحرم أي تلميذ من الوجبة لأي سبب كان، وحيث لا تتبقى وجبات بالمدرسة في نهاية الأسبوع.

بموجب محضر.. خضوع الوجبات للفحص الظاهري بالمدارس

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية تعليمات وزارة التعليم لتوزيع وجبات التغذية المدرسية على الطلاب بالمدارس وهي كالتالي:-

- استلام الوجبات في كراتين تحتوي على وجبات مغلفة مدون عليها بيانات الحاوية وعليها بارکود.

- لا يتم استلام الكراتين المفتوحة أو التي تعرضت لسقوط وغير منتظمة الشكل.

- خضوع وجبات التغذية المدرسية للفحص الظاهري بالمدارس بموجب محضر فحص يومي يتضمن حالة الصنف واللون والطعم والرائحة وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية والكمية الموزعة.

- توضع الكميات المستبعدة في مكان مختلف عن أماكن الاستلام أو التخزين أو التوزيع.

سحب عينة من إحدى وجبات التغذية المدرسية شهرياً

- لا يحق لمندوب الصحة أخذ عينات منها للتحاليل لكونها مستبعدة وغير صالحة ويكتب عليها عبارة (وجبات مستبعدة).

- الالتزام بإجراء التحليل الكمّي شهريا وتحليل القيمة التغذوية.

- يتم سحب عينة من إحدى دفعات التوريد الشهرية (مرة كل شهر)، بمعرفة المعهد القومي للتغذية.

- تسلم الوجبات من جهة التوريد، وإخطار المديريات بأسماء وأرقام المحمول والرقم القومي لكل مفوض من جهة التوريد ومندوبي التوزيع.

-اتخاذ كل الإجراءات الوقائية من الشهادة الصحية وارتداء الكمامة وقفاز اليد والمحافظة على سلامة الأصناف المستلمة لحين توزيعها على التلاميذ.