جامعة عين شمس تطبق قرار منع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا «صور»

بدأت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، اليوم، تطبيق قرار حظر دخول الجامعة وكلياتها ووحداتها ومراكزها المختلفة، من قبل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والإداريين والعمال أو المترددين على الجامعة، دون إظهار ما يثبت الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل pcr لم يمضي على إجرائه أكثر من 3 أيام.

تطبيق إجراءات كورونا بحزم

يأتي القرار في إطار الالتزام بالقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر، بدخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة إلى مقار عملهم، إلا الالتزام بالإجراءات السابق ذكرها.

تقديم نتيجة تحليل كورونا

وبدأت الجامعات الحكومية والخاصة، اليوم، تطبيق قرارات مجلس الوزراء و المجلس الأعلى للجامعات بمنع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى الحرم الجامعي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وعدم السماح لأي شخص بالدخول من غير الحاصلين على اللقاح إلا في حالة تقديم شهادة تثبت خلو الشخص من الفيروس.

نسب التطعيمات ضد كورونا بالجامعات

من جانبه أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تراوح نسب التطعيمات بين منتسبي الجامعات لتكون ما بين 80% إلى 90%، مشددًا على ضرورة توفير أماكن تلقي لقاحات في الجامعات بالقرب من البوابات الرئيسية، لمنح التطعيم لجميع الطلاب الغير حاصلين أو الأشخاص و العاملين.