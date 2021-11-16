سيارات وهواتف محمولة معروضة للمزاد العلني يوم 30 نوفمبر.. اعرف الشروط

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن عقد مزاد علني لبيع سيارات جمارك نويبع والسويس والسخنة وسفاجا وبضائع جمارك السويس والسخنة والأدبية وميناء بدر ونويبع ومصلحة الجمارك المصرية، إذ تقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا يوم 30 نوفمبر الحالي.

ويطلب المواطن الراغب بدخول المزايدة، كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي وسعرها 400 جنيه.

تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه

وفي حال شراء كراسة الشروط، يدفع المتقدم 10 آلاف جنيه نظير تأمين دخول المزاد، ويكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويُعد شراء كراسة الشروط شرطًا لدخول المزاد أولًا، ويجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، وتُطلب البطاقة الضريبية، ويدفع الخاضعون لها 30% من السعر الإجمالي فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات ومبلغ الترسية هو المبلغ المدفوع.

تفاصيل المزاد

وتنوعت معروضات المزاد بين السيارات والبضائع على النحو التالي:

أولا: سيارات جمرك نويبع والسويس وسفاجا

أنواع السيارات: ملاكي ورأس جرار وبيك أب وميكروباص ونقل.

ماركات السيارات: بي إم دبليو - كاديلاك - مرسيدس - جيب رانجلز - سانج يونج - شيروكي - ميتسوبيشي - افيكو - أسكانيا - فولفو - شيفروليه - فورد - هيونداي - نيسان - تويوتا - ليكزس - كيا - ايسوزو - GMC - دايو - أوبل - همر - بيجو - كرايسلر - دودج - هوندا.

ثانيًا: بضائع جمارك السويس والسخنة والأدبية وميناء بدر ونويبع ومصلحة الجمارك

«مساحيق وحبيبات كيماوية - ماكينات خياطة - كمامات - أثاث - أكواب - غلايات كهربائية - مفروشات - رخام - ألواح وقطاعات من لدائن - مواسير استانلس - كراتين فارغة - مستحضرات وأدوات تجميل - منجنيز - نجف وأباليك ووحدات إضاءة - قطع غيار سيارات - مستلزمات ديكور - سيجارة إلكترونية - معسل - أجهزة كهربائية - اكسسوار حريمي ورجالي - أقمشة - بخور - لعب أطفال - أجهزة ومستلزمات طبية - مشروبات روحية - ملابس - شاشات - أحذية - تليفونات محمول ولوازمها - عطور - أدوات كهرباء».

وأشارت الهيئة إلى أنّه حال عدم رسو أي مجموعة من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، وخصمه من سعر السيارة حال رسو اللوط على المشترك.

وحال عدم السداد أو سحب المتزايد عطاءه، يصبح التأمين المؤقت حق للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.

ويتمّ سداد باقي مبلغ الـ70% خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسوم المزاد عليه، كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة.

وأهابت الهيئة بجميع المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء المزاد، طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.