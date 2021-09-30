بروتوكول تعاون بين نقابة الإعلاميين وجامعة بدر 

وقع النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر، بروتوكول تعاون يشتمل على كافة الأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية بغية تحقيق عدة أهداف بين الطرفين في العديد من المجالات « الإعلام، الإنتاج، التوزيع، التليفزيون الإلكتروني»، وتبادل الخبرات إلى جانب الاستفاده من الإمكانيات البشرية بينهم.

جامعة بدر تستعين بالخبرات الإعلامية

وبموجب هذا البروتوكول تستعين جامعة بدر بالخبرات الإعلامية، والتي تحددها النقابة لإدارة القنوات والإذاعات والمواقع الخاصة بالجامعة والمرخص بها.

يذكر أن نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة تهتم بالإدارة العلمية والاستعانة ببيوت الخبرة في البحث العلمي المتمثلة في الجامعات المصرية الرسمية والخاصة، كما تقدم النقابة كل خبرتها وإمكانياتها للمساعدة الإعلامية لكل المؤسسات التي ترغب في التعاون مع نقابة الإعلاميين.

شهد توقيع البرتوكول من الجانبين كل من محجوب سعدة سكرتير عام نقابة، الإعلاميين دكتورة جيهان زهران مدير مركز الشركاء والعلاقات الخارجية، دكتور أحمد وحيد عميد كلية الفنون التطبيقية، دكتورة جيهان الريفي رئيس قسم الوثائق والجرافيك كلية الفنون التطبيقية، دكتورة دعاء حاتم أستاذ دكتور بكلية الفنون التطبيقية.