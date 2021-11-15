خبيرة اقتصادية تكشف أسباب تراجع مؤشرات البورصة.. أبرزها عجز القوة الشرائية

قالت إيريني جمال، المحلل الفني بشركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30»، لم يقدر على اختراق مستوى المقاومة 11,670 نقطة، رغم محاولة المؤشر لاختراقها والثبات أعلاها بصعود مدعوم من السهم القيادي «التجاري الدولي».

وأرجعت «جمال»، تقاعس المؤشر الثلاثيني عن اختراق نطاق 11,670، إلى عجز القوة الشرائية، وكذلك أحجام التداول عن اختراق مستوى المقاومة.

وتوقعت المحلل الفني، أنه بعد إغلاق المؤشر الرئيسي على هبوط، وفقد نحو 166 نقطة من وزنه، بمعدل تراجع 1.43%، يواصل التراجع حتى مستوى الدعم القوي ما بين مستويات 11,350 و11,300 نقطة.

كما رجحت «جمال»، إعادة اختبار «إيجي إكس 30» لمستويات المقاومة 11,670 و11,730 نقطة مرة أخرى، وذلك في حالة تمكنه من الثبات، وإعاقة المستويات 11,350 و11,300 نقطة انخفاض المؤشر.

تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وأوضحت أسباب تراجع مؤشر «إيجي إكس 70» للشركات الصغيرة والمتوسطة بعيدة عن مسألة الضريبة، مؤكدة أن مشكلة المؤشر السبعيني الرئيسية تنحصر في كثرة التدخل بإلغاء الكثير من العمليات المنفذة، وإيقاف أكواد متعددة، وبالتالي مزيد من التوتر والقلق لدى صغار المستثمرين مع ضغوط على الشراء بالهامش.

وأكدت المحلل الفني بشركة مباشر إنترناشيونال، أنَّ كسر القناة السعرية الصاعدة للمؤشر السبعيني، على الرسم البياني الأسبوعي هو كسر حقيقي تم تأكيده.

ونصحت «جمال»، المستثمرين بالبيع خلال الارتفاعات والارتدادات، وذلك لعدم قدرة القوة الشرائية من التجربة حتى على خط الترند الصاعد المكسور، مما ينوه عن قوة الضغط البيعي واستمرار الاتجاه الهابط للمؤشر السبعيني حتى نطاق مستهدف عند 1,600 نقطة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، أنهت تعاملاتها اليوم الإثنين، بهبوط جماعي وسط أحجام تداول ضعيفة وخسارة رأس المال السوقي نحو 15 مليار جنيه.