محلل فني: توقعات باستمرار تراجع المؤشر الرئيسي إلى 11,200 و11,000 نقطة

حققت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، أداءً سلبيا، لتنهي تعاملاتها الأسبوعية بتراجع جماعي وإغلاقات حمراء على أغلب الأسهم، وليتراجع رأس المال السوقي إلى 735,2 مليار جنيه، خاسرا نحو 8 مليار جنيه.

ولمعرفة أسباب التراجع على مدار جلستين، سألت «الوطن» أحد خبراء البورصة والمحللين الفنيين، وكان رده كالتالي:

«جمال»: التذبذبات العنيفة موسمية خلال الربع الأخير من كل عام

من جانبها، أرجعت إيريني جمال، المحلل الفني بشركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، هبوط مؤشرات البورصة المصرية خلال الجلستين الأخيرتين، إلى أن البورصة المصرية تعاني من ذبذبات عنيفة خلال الربع الأخير من كل عام بوجه عام، بجانب قضية ضريبة «الأرباح الرأسمالية» المثارة في الوقت الراهن.

وأضافت «جمال» في تصريحاتها لـ«الوطن»، أن تحكم مُضارب وحيد في أغلب أسهم المؤشر السبعيني، الذي يقيس أداء أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، له عامل كبير في ذلك التذبذب.

كما قالت، «إن كسر مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان للقناة السعرية الصاعدة، الذي بدأ منذ مارس 2020 لأول مرة على الرسم البياني الأسبوعي، وإن كان من الوارد ارتداد المؤشر مرة أخرى لتجربة خط الاتجاه الصاعد المكسور».

نصائح للمستثمرين عند شراء الأسهم الصغيرة

ونصحت المحلل الفني بـ«إنترناشيونال» للتداول، المستثمرين في الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بالتخفيف والبيع في «الارتدادة»، وذلك لأن كسر القناة السعرية الصاعدة على المدى الأسبوعي يكون للمؤشر مستهدفا هابطا حتى مستوى 1,600 نقطة.

وتوقعت «جمال»، أن يواجه المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30»، مستوى المقاومة الهام عند 11,670 نقطة، على الرسم البياني الأسبوعي، وعدم قدرته على الثبات أعلاها، ليواصل الهبوط في الوقت الحالي.

وتابعت في توقعاتها، «من الوارد استمرار هبوط (الثلاثيني) حتى مستويات 11,200 و11,000 نقطة، وكل تلك الأسباب أدت إلى زيادة الضغوط البيعية سواء للمؤشر القيادي أو لأسهم المضاربات».

أداء مؤشرات البورصة المصرية بالجلسة الختامية للأسبوع

وبعد صعود متواصل 3 جلسات، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 2.82%، سجل المؤشر الرئيسي تراجع 0.62% بختام الجلسة، لينهي تعاملاته عند مستوى 11,612.8 نقطة.

فيما اختتم المؤشر السبعيني، التداولات عند مستوى 2,164.7 نقطة بنسبة تراجع 2.7%، كما هبط المؤشر الخمسيني بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 2,038.4 نقطة، وأغلق المؤشر المئوي عند مستوى 3,146.03 نقطة بنزول اقترب من 2%.