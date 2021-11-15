حملات مكثفة لمكافحة الملاريا في مناطق السيول بأسوان

أصدر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهات عاجلة إلى مديرية الشئون الصحية بتنفيذ حملات مكثفة لمكافحة العقارب والحشرات الضارة في منطقة «أبو الريش»، وعلى الفور، قام مسئولو إدارة الملاريا، بقيادة الدكتورة مروة محمود، مدير إدارة الأمراض المتوطنة، بسحب عينات عشوائية من جميع الأعمار السنية للمواطنين لفحصها، بهدف الاطمئنان على سلامتهم من الملاريا كإجراء صحي.

توفير الخدمات في مناطق السيول

يأتي تنفيذ ذلك ضمن الخطة الموضوعة لتكثيف حملات المكافحة الحشرية بالمناطق المتضررة، من تزايد ظهور العقارب بها كالمناطق الجبلية، والمناطق القريبة من مخرات السيول، وذلك من أجل توفير الخدمات المختلفة للمناطق المضارة من أثار السيول، التي تعرضت لها بعض مدن المحافظة مساء الجمعة الماضية.

وأوضح اللواء أشرف عطية أنه بالتوازي مع ذلك، تم توفير الأمصال في جميع المستشفيات والمراكز الطبية ضد لدغات العقارب، بجانب الدفع بفرق الطب الوقائي المتحركة والإسعاف داخل القرى والمناطق المتضررة، للتعامل السريع مع أي حالات طارئة.

محافظ أسوان يواصل جولاته الميدانية بالقرى والمناطق المتضررة

وأكد محافظ أسوان أن الأوضاع داخل تلك المناطق تسير إلى الأفضل، في ظل إعادة تشغيل التيار الكهربائي ومياه الشرب في حوالي 95% من المناطق المتضررة، بجانب الاستمرار في حصر المنازل والأسر المتضررة، حيث وصل العدد التقديري لها إلى حوالي 700 أسرة حتى الآن، فيما تعرض حوالي 103 منازل لانهيار جزئي وكلي، خاصةً في قرى غرب أسوان والكوبانية وأبو الريش، بالإضافة إلى عزبة الشلال وعزب كيما.

وأثناء جولته الميدانية طمأن محافظ أسوان المواطنين المتضررين بأن هناك لجان حصر تعمل في جميع المناطق لرصد أي انهيارات جزئية أو كلية، حيث تقف الدولة بجانبهم حتى يتم ترميمها أو تشييدها من جديد، في ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتحقيق الاستقرار المعيشى لهم.

توفير 6 مولدات كهربائية

كما استجاب المحافظ لعدد من المواطنين بإعطائهم الأسبقية فى أعمال الرصد، وبدء الشركات والمقاولين المنفذين للتدخل في أعمال الترميمات والإنشاءات، علاوة على قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع الحماية المدنية، بسرعة شفط تجمعات المياه، مؤكداً على أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعطى توجيهاته بتوفير عدد 6 مولدات كهربائية احتياطية، لتوزيعها بمحطات مياه الشرب في كل من «جبل شيشة، وجبل تقوق، وفريال»، لتثبيت التيار الكهربائى وعدم التعرض لوقف تشغيلها، وبالتالي ضمان تدفق المياه بجميع أنحاء مدينة أسوان.

وكشف «عطية» عن أن أي مساعدات عينية أو مادية سترد من صندوق «تحيا مصر» أو المؤسسات الخيرية سيتم توزيعها على المتضررين، بواسطة المجتمع المدني، بعيداً عن أي مجاملات، لتحقيق الشفافية والعدالة الكاملة فى آلية التوزيع، موضحاً أنه يجري إعادة الشئ إلى أصله في طريق «الشلال - السد العالي»، شرق أسوان، بعد تعرضه لانهيار جزئي لمسافة 200 متر، حيث يجري إزالة الأجزاء المنهارة، مع تقوية وتدعيم جانبي الطريق، ثم رصف هذه المسافة مرة أخرى، لإعادة تشغيله بشكل كامل.