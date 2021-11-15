«دراسة»: مضاعفات شديدة تصيب النساء بعد شفائهن من كورونا

نحو عامين منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، وتترك الإصابة بالوباء مخاوف خلفها من احتمالية وجود أعراض جانبية تصيب النساء، وأثير في هذا الصدد عدة تساؤلات حول ما إذا كانت الإصابة بكورونا تترك أثرًا على الحوامل وتسبب خطرًا على أطفالهن أم لا.

وفي هذا الصدد، أظهرت العديد من الدراسات أن النساء الحوامل ليست أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19، من البالغين الأصحاء الآخرين، لكنهن معرضات بشكل طفيف لخطر الإصابة بتوعك شديد.

بينما أظهرت الدراسات التي أجريت في هذا الشأن، أن ثلثي النساء الحوامل لا تظهر عليهن أعراض، وفقا لما تم نشره على موقع «thehealthsite».

أعراض كورونا عند إصابة النساء

وأفادت الدراسة أن النساء اللاتي تظهر عليهن أعراض خفيفة عند الإصابة بفيروس كورونا، تشبه أعراض الأنفلونزا، فإن عددًا قليلًا منهن يتعرضن للإصابة بتوعك شديد.

ويكمن التوعك في ارتفاع معدل فقدان الحمل، والولادة المبكرة، وتسمم الحمل، والدخول إلى وحدة العناية المركزة، والانصمام الخثاري أثناء الحمل للمصابات بعدوى كورونا الشديدة.

كما يمكن أن تصاب المرأة التي تعافت من الفيروس ببعض الأعراض العامة مثل التعب وآلام الجسد والأرق وصعوبة التنفس والقلق أو الاكتئاب والدوخة.

المضاعفات الشائعة بعد الشفاء من كورونا عند النساء

بغض النظر عن الأعراض العامة، فإنه تم الإبلاغ أيضًا عن بعض الأعراض لدي النساء بعد الشفاء من الإصابة بفيروس كورنا، وفيما يلي المضاعفات الشائعة التي تم الإبلاغ عنها عند النساء:

فترات الدورة الشهرية غير منتظمة:

أبلغت بعض النساء عن تغيرات مؤقتة في حجم الدورة الشهرية وتغيرات الدورة.

فقدان الرغبة الجنسية:

وقد تكون الأسباب المحتملة لذلك هي القلق والاكتئاب بعد العزلة في المنزل، ما يؤدي إلى تغير مستويات الهرمون.

ووفقًا لدراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية، فإن قلة من النساء يعانين من مشاكل الدورة الشهرية مثل نزيف الحيض الغزير، والدورات المتكررة، ونزيف ما بعد انقطاع الطمث، لا سيما بعد التطعيم ضد فيروس كورونا، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد تأثير لقاح كورونا أيضا على الدورة الشهرية.

هل يؤدي كورونا إلى العقم عند النساء؟

وفقا للأدلة العلمية الحديثة، لن يؤثر فيروس كورونا على خصوبة النساء، ويرى بعض الخبراء أن التوتر والقلق بسبب الأوبئة، التي يمكن أن تكون السبب وراء هذه المشاكل.

وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لمعرفة العلاقة بين كورونا الجديد، والجهاز التناسلي للمرأة، وفي غضون ذلك، يجب على النساء إبلاغ الطبيب عن حدوث أي نزيف غير منتظم بعد التعافي أو التطعيم من كورونا لمنع العواقب السلبية.