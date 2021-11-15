منفذ خضروات ومراكز للقاح كورونا في مبادرة لـ«مستقبل وطن» بجنوب سيناء

قال جيفارا الجافي، أمين حزب «مستقبل وطن»، بجنوب سيناء في تصريح خاص، أن الرئيس السيسي يسعي إلى تخفيف المعاناة عن المواطنين ورفع الأعباء عن كاهله، لافتا إلى أن مبادرات الرئيس تحققت علي أرض الواقع لتقديم «حياة كريمة»، للمواطنين في القرى والنجوع والوديان، موضحا أن حزب مستقبل وطن يسعي جاهدا لتحقيق سياسية الدولة في جميع مبادراتها وتحركاتها التي تستهدف حياة وسلامة المواطنين، وفي إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات لتلبية احتياجات أهالينا والتخفيف عنهم وتنفيذا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة .

منفذ لبيع الخضروات بأبورديس

وأكد جيفارا أن أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة أبورديس افتتحت اليوم الإثنين منفذًا لبيع الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة بعد تجديده مرة أخرى للحد من ظاهرة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ومحاربة جشع التجار بحضور مبروك الغمريني رئيس مدينة أبورديس.

وأكد أحمد بخيت أمين الحزب بالمدينة، أن المنفذ يوفر الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أن افتتاح المنفذ مرة أخرى بعد تجديده، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، مؤكدا تنفيذ عدد من المبادرات للتخفيف عن المواطنين.

تلقي لقاح كورونا

وأعلن ياسر عرفات أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، أن مقار الحزب على مستوى المدن جرى فتحها من أجل تسهيل حصول المواطنين على لقاح كورونا بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، وقال إن نحو 7000 مواطن تلقوا الجرعات الأولى والثانية من خلال مقرات الحزب.

وناشد أمين التنظيم المواطنين بضرورة التسجيل والحصول على لقاح ضد فيروس كورونا خاصة مع تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمنع دخول أي شخص أي منشأة حكومية الا بعد التأكد من حصوله على اللقاح ضد الفيروس ويقدم ما يثبت ذلك، أو تحليل PCR كل أسبوع .