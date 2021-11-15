التنمية المحلية: غلق 9904 محلات ومطاعم ومقاهي مخالفة للمواعيد الشتوية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن عدد مخالفات المحلات العامة المخالفة لتطبيق المواعيد الشتوية للمحلات بلغ 9904 منشآت في الفترة من 1 أكتوبر الماضي حتى 15 من نوفمبر الجاري، في إطار حملات المحافظات لتطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المطاعم والمقاهي والورش.

وأضاف «قاسم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملات ولجان المتابعة مستمرة لمتابعة مواعيد الغلق وإنفاذ القانون على المخالفين، والتأكيد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتطبيق المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات والمقاهي والورش والمطاعم والمولات التجارية بكل حزم.

وتابع: «يوجد تنسيق مستمر مع مديريات الأمن والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء للقيام بالحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزامها بالمواعيد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين».

المواعيد الشتوية للمحلات

وتشمل المواعيد الشتوية للمحلات والمولات التجارية العمل يومياً من السابعة صباحاً والغلق العاشرة مساءً مع مد العمل يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية بحيث تغلق الحادية عشرة مساءً، أما مواعيد المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية فتبدأ يوميا من الخامسة صباحا وتغلق الثانية عشرة منتصف الليل، ومد العمل أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استثناء عدد من الأنشطة من مواعيد الغلق بحيث تعمل على مدار 24 ساعة مثل محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

خدمة توصيل الطلبات

كما تضمنت مواعيد غلق المحلات السماح باستمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات لمدة 24 ساعة، ومواعيد فتح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يبدأ من الثامنة صباحا وتغلق السادسة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، أما المحلات والأنشطة الموجودة بالمحافظات الساحلية والمواقع السياحية فيجوز تعديل مواعيدها بطلب من المحافظ المختص ووزير السياحة والآثار وبعدها يعرض الأمر على وزير التنمية المحلية.