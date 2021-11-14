«التنمية المحلية»: تنبيهات للمحافظين بالاستعداد لأي تقلبات جوية

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، عن خطة الوزارة الخاصة بالتعامل مع تقلبات الحالة الجوية، التي من الممكن أن تحدث خلال الأيام المقبلة، موضحا أن هناك تنبيهات من الوزارة إلى المحافظين ورؤساء المدن والمراكز على الاستعداد بشكل كامل لأي تقلبات جوية أو موجات طقس سيئة قد تضرب البلاد.

وقال «قاسم»، في مداخة هاتفية، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتشارك في تقديمه الإعلامية لبنى عسل، إن الأجهزة التنفيذية رفعت خلال الساعات الأخيرة تراكمات المياة الناتجة عن السيول والأمطار الغزيرة التي تعرضت إليها محافظة البحر الأحمر مؤخرا، كما أنه تم غلق عدد من الطرق داخل المحافظة لعمل الصيانة اللازمة لها، وكاشفا أن المحافظة أيضا مستمرة في حالة رفع درجة الاستعدادت القصوى، تحسبا لتعرض المحافظة لموجات جديدة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة.

متحدث «التنمية المحلية»: الوضع مستقر حاليا في أسوان بعد إزالة توابع الأمطار الغزيرة

وأضاف أنه بالنسبة لأوضاع محافظة أسوان حاليا، بعدما تعرضت هي الأخرى لموجة الطقس السيئ مؤخرا، فكشف أن الوضع مستقر حاليا بالمحافظة، والعمل جارٍ حاليا على إزالة توابع هذه الموجة.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن محافظتي الأقصر وسوهاج كانتا قد تعرضتا إلى أمطار خفيفة، لم ينتج عنها أي تجمعات مائية، موضحا في الوقت ذاته أن الوضع مستقر بالنسبة لباقي المحافظات، مع التأكيد على توفر الاستعدادات الكاملة لأي حالة طارئة قد تحدث، وفقا للسيناريوهات المعدة سلفا من قبل هيئة الأرصاد الجوية.

متحدث «التنمية المحلية»: غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار الـ 24 ساعة

وأردف أن هناك أيضا تنبيهات من وزارة التنمية المحلية، للمحافظين والمسؤولين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء على الاستعداد لأي تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة على مستوى كل محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن غرفة عمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع الموقف على مدار 24 ساعة.