نصائح التنمية المحلية للمواطنين أثناء الطقس السيئ: ابتعدوا عن أعمدة الإنارة

وجهت وزارة التنمية المحلية، مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بسبب موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد وتحديدا في عدد من المحافظات؛ على رأسها أسوان والبحر الأحمر وسوهاج والأقصر؛ حفاظا على سلامتهم ومنها الابتعاد عن الأشجار واللافتات وأعمدة الإنارة والضغط العالي والحذر عند التحرك وتجنب سير السيارات بسرعات عالية والحفاظ على مسافات أمان؛ تفاديا لوقوع حوادث، مع التنبيه على المحافظات باتباع كل الإجراءات للتعامل مع أي طارئ جراء موجة الطقس السيئ.

تعليمات لرؤساءالمراكز والمدن

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك توجيهات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية التي تشهد سقوط أمطار وموجات طقس سيئ، بضرورة التواجد في الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار؛ لإزالة التراكمات وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين.

مراجعة أعمدة الإنارة

وأشار «قاسم» لـ«الوطن»، إلى استمرار المحافظات في تطهير بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بالأمطار، مع مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات؛ تفاديا لأي مخاطر من موجة الطقس السيئ، علاوة على التأكيد على التعاون بين كل القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية، والتعاون مع المرور في تحديد الشوارع التي تعمل أمام المواطنين ومواجهة أي طارئ خاصة في ظل سقوط الأمطار والرعد والعاصفة الترابية التي اجتاحت بعض المراكز والمدن.

وأوضح استمرار درجة الاستعداد والتنسيق المستمر مع الأرصاد الجوية والمحافظات للتعامل مع أي تطورات، لافتا إلى أن محافظة أسوان اتخذت حزمة من الإجراءات للحد من المخاطر والتعامل مع التغيرات الجوية التي طرأت مؤخرا، والتعامل مع تراكمات المياه بالشوارع وتأمين أعمدة الإنارة.