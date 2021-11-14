التنمية المحلية: إجازة المدارس بسبب الطقس مسؤولية المحافظين

مع استمرار تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الفترة الحالية، وتعرض عدد من المحافظات لحالة من التقلبات الجوية، وانخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها مرورًا بسقوط أمطار وحدوث سيول على محافظة أسوان، وتعرض مناطق لشبورة ورياح، تستعد وزارة التنمية المحلية للتعامل مع الأزمة.

إجازة المدارس تقررها المدارس

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن منح إجازة للمدارس بالمحافظات وفق الأحوال الجوية في يد المحافظين، مثلما فعل محافظ أسوان في إصدار قرار بمنح المدارس إجازة بسبب الطقس السيء الذي تعرضت له المحافظة من أمطار وسيول وخلافه، مضيفا لـ«الوطن» أن سلامة المواطنين والطلاب تأتي في صدارة الأولويات، وجار اتباع كل إجراءات السلامة والوقاية والتعامل مع أي ظرف طارئ من أمطار وسيول وعواصف وخلافه.

التعامل مع الطوارئ

وأشار إلى المتابعة المستمرة مع المحافظات من خلال غرفة عمليات الوزارة للتعامل مع أي أزمة، واستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية والأمطار والتنسيق المتواصل مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين بإزالة أي تراكمات مياه للأمطار وإزالة أي عقبات ناجمة عن سوء الأحوال الجوية، والتنسيق مع المرور لمتابعة انتظام حركة سير السيارات وفتح الشوارع، مع استمرار تطهير بالوعات الصرف الصحي وتحديد أماكن تمركز سيارات الشفط في المحاور والطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري والأنفاق، مع التشديد على رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بالوجود في المواقع ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية معا.

وأوضح ان غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية تتابع لحظيا تطورات الوضع بالمحافظات على مدار لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وإزالة أي عقبات على الفور، مشيرا إلى أن الوضع مستقر حاليا في المحافظات، ويتم التعامل مع أي آثار ناجمة عن الأمطار والسيول.