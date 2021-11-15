وحدة متنقلة لتطعيم الموظفين بلقاح كورونا في سمالوط

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة إجراءات تطبيق منع دخول الموظفين بدون كارت التطعيم بلقاح كورونا، في مراكز شمال المحافظة، وذلك حفاظاً على سلامة الفرد والمجتمع، وفى ظل توافر اللقاحات بجميع مراكز المحافظة.

وتابع نائب المحافظ الإجراءات بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، وذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، وأحمد راشد، رئيس مركز سمالوط، وذلك للتأكد من حصول الموظفين على لقاح كورونا، قبيل الدخول لمقار عملهم.

نائب محافظ المنيا يطلع على شهادات التطعيم بلقاح كورونا

واطلع نائب المحافظ على البطاقات والشهادات التي تثبت حصول العاملين بالوحدة المحلية على الجرعتين، كما وجه نائب المحافظ بتوفير وحدة متنقلة بالوحدة المحلية لتطعيم من لم يحصلوا على اللقاح.

سكرتير عام المنيا يتابع تنفيذ القرار بملوي

وعلي صعيد آخر، أجرى اللواء تامر سعيد، سكرتير عام المنيا، جولة لمتابعة إجراءات تطبيق القرار بمراكز جنوب المحافظة، حيث تابع الإجراءات بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، وذلك بحضور اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، وشدد على ضرورة المتابعة بكافة القطاعات الحكومية بمركز ومدينة ملوي، وتوزيع الملصقات الخاصة بتفعيل قرار رئيس الوزراء في هذا الشأن.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أجرى محافظ المنيا جولة تفقدية لمتابعة إجراءات التأكد من حصول الموظفين على لقاح كورونا، قبيل الدخول إلى مقار عملهم، حيث شملت جولة المحافظ تفقد عدد من الإدارات بالديوان العام ومجمع المصالح، وكذلك مكتب البريد الملحق بمجمع المصالح وإدارة المنيا التعليمية.

وتواصل المراكز الثابتة والمتنقلة استقبال المواطنين لتطعيمهم باللقاحات المختلفة ضد فيروس كورونا، مع استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي.