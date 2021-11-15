خطوات الاشتراك في منتدى شباب العالم مع فتح التسجيل اليوم

يترقب العديد من الشباب حول العالم، انطلاق منتدى شباب العالم، الذي أعلنت إدارته اليوم، انطلاقه من جديد في 10 يناير 2022، وحتى 13 من الشهر ذاته، وذلك في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، فتح باب التسجيل للشباب الراغبين في حضور فعاليات المنتدى، من مصر وكل دول العالم، وذلك من اليوم، حتى 15 ديسمبر.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، خطوات الاشتراك في منتدى شباب العالم، المقرر انطلاقه في يناير 2022.

خطوات الاشتراك في منتدى شباب العالم

للتسجيل والاشتراك يمكنك الدخول على رابط منتدى شباب العالم.

ثم تبدأ في ملء البيانات الخاصة بك والتي تشمل الدولة التي تنتمي لها والمدينة اللي تعيش بها ومنطقتك السكنية والعنوان بالتفصيل ثم كتابة اسمك كاملا.

المستندات المطلوبة للتقديم في منتدى شباب العالم

صورة ضوئية من جواز السفر (للمتقدمين الدوليين).

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي (للمواطنين المصريين).

صورة شخصية على خلفية بيضاء.

قد يُطلب منك بعض المستندات الإضافية مثل السيرة الذاتية أو بحث أو فيديو.

وكان من المقرر أن يعقد منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة العام الماضي، ولكن جرى تأجيله بسبب جائحة كورونا.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعقد منه ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

أهداف منتدى شباب العالم

ويهدف المنتدى هذا العام لفتح آفاق الحوار بين شباب مصر والعالم بحضور الشباب من جميع الأنحاء حول العالم، ليتنافشوا ما بعد جائحة كورونا وتأثيراته على الأفراد والمجتمعات.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية وإرساء السلام والإبداع، وذلك وسط الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.