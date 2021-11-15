راغب علامة عن أغنيته «أنا قادر» لذوي الهمم: الإنسانية واجب على كل فنان

أعرب النجم اللبناني الكبير راغب علامة عن سعادته البالغة للنجاح الكبير الذي حققته أغنيته الخيرية «أنا قادر» التي أهداها لصالح جمعية رسالة بمناسبة يوم الاحتفال بذوي الاحتياجات الخاصة.

قال «علامة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تقديم أغنيات لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الحالات الإنسانية، واجب على كل فنان؛ كي يساهم بدور إنساني في الحياة المجتمعية.

«أنا قادر» من توزيع أحمد عادل

وأشار «علامة» إلى أنه عندما استمع للأغنية في أول مرة، أعجب بها للغاية وقام بتنفيذها على الفور خلال تواجده في القاهرة، مؤكدا أن فترة تسجيل وتصوير الأغنية استمر لمدة 10 يومًا.

يذكر أن أغنية «أنا قادر» هي من كلمات سامح فرج وألحان محمد راجح والتوزيع الموسيقي لأحمد عادل وماسترينج وهندسة صوتية لهاني محروس والإخراج لخالد الشوربجي.

راغب علامة أحيا حفل مؤخرا بالقاهرة مع الشاب خالد

كان راغب علامة، بدأ فقرته الغنائية في حفله الغنائي الأخير الذي أقيم بالقاهرة رفقة الفنان الجزائري الشاب خالد بـ«يا غايب» وسط المزيد من أجواء البهجة والإثارة، بعدها حرص على توجيه كلمة شكر للشاب خالد.

وأعرب عن سعادته بتواجده معه بنفس المناسبة، ووجه الشكر لوليد منصور الذي قدم معه أنجح حفلاته بمصر، ثم أشعل وصلات الرقص والغناء بمشاركة الجمهور على مدى قرابة الساعتين قدم خلالهما «اللي باعنا»، «نسيني الدنيا»، «فورا تدخل حياتي»، «أنا اسمي حبيبك»، وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبات.

وخلال الحفل قدم وصلة رقص مع الفنانة روجينا على نغمات أغنيته الشهيرة «يلا أنا اسمي حبيبك» وقام خلال الحفل بالتقاط صور تذكارية مع عدد من الفنانين المصريين أبرزهم أدوارد وماجد المصري.