تكريم إسعاد يونس ومحمد سعد ونجوم مصريين وعرب في مهرجان فني بالعراق

يكرم وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، الدكتور حسن ناظم، عددا من نجوم الفن المصريين والعرب، خلال فعاليات مهرجان جلوبال الفني، الذي يُقام في العاصمة العراقية بغداد، يوم 2 ديسمبر المقبل.

وأكد رئيس المهرجان، الدكتور محمد الشريف، أن العلاقات بين مصر والعراق راسخة وممتدة تاريخيا، بما يعزز من أهمية التعاون بين الدولتين الكبيرتين في جميع المجالات.

وأوضح المنتج محمد الشريف، أن المهرجان يدمج بين الحضارتين المصرية والعراقية، ويقرب من شعوبهما المحبة لبعضهما البعض على مدار التاريخ.

المكرمون بالمهرجان

وأشاد الشريف بالتعاون العراقي لإنجاح المهرجان، الذي يكرم عددا من النجوم العرب مثل: إسعاد يونس، محمد سعد، رانيا يوسف، داليا البحيري، صابرين، شذى حسون، محمود أبو العباس، ماجد المصري، حاتم العراقي، نهال عنبر، مصطفى قمر، عزيز خيون، منذر رياحنه، حمادة هلال، شذى سالم، زهرة الربيعي، محمد لطفي، مي سليم، بشير الغنيم، آلاء حسين، نضال الشافعي ومجموعة أخرى من النجوم الذين قدموا عدداً من الأعمال الفنية الناجحة التي تركت بصمة مميزة في وجدان للجمهور العربي.

ووعد الشريف، الجمهور العراقي والعربي بالعديد من المفاجآت التي ستسعدهم في مهرجان جلوبال، وتواجد عدد من النجوم الكبار من مختلف دول العالم.

الشريف يشيد بالإمكانيات الكبيرة المتوفرة في «سندباد لاند بغداد»

وأشاد الشريف، بالإمكانيات الكبيرة المتوفرة في «سندباد لاند بغداد»، التي تؤهلها لتكون أحد أهم الأماكن الترفيهية والسياحية في العالم.

وأكد الدكتور محمد الشريف، الذي قدم من قبل عددا من المهرجان الناجحة في المغرب، وشهدت تواجد عدد من نجوم الفن المصري، مثل أحمد السقا ومحمد حماقي وزينة وآخرين، أنه سيقام عدد من الحفلات الغنائية على هامش مهرجان «جلوبال» في «سندباد لاند بغداد»، بعد نجاح حفلي إليسا ورحمة بالرياض، كما ستكون هناك دورات مقبلة من المهرجان في مختلف البلدان العربية، مثل الأردن وتونس والمغرب لدعم الترابط الفني والثقافي العربي.