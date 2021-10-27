المعهد الكندي CIC يكرّم إسعاد يونس وسمير غانم ودلال عبدالعزيز

كرّم المعهد الكندي العالي CIC، الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، لدورها البارز في تقدم وازدهار صناعة الإعلام المصري والعربي، وإسهاماتها لنشر كل ما هو مميّز عن التراث في برامجها الإذاعية والتلفزيونية، كما كرّم المعهد، اسمي الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، تقديرا لمشوارهما الفني الكبير والثري في تاريخ الفن المصري، خلال حفل تخريج طلاب دفعتي 2020 و2021، بحضور السفير لويس دوما، سفير كندا في القاهرة، والفنانة الإعلامية إسعاد يونس، والدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس أمناء الجامعات الكندية في مصر، ومجموعة من الإعلاميين والشخصيات العامة وأولياء أمور الخريجين، والذي أُقيم في أحد فنادق القاهرة.

وشهد حفل التخرج، منح درجات البكالوريوس لأكثر من 600 من طلاب برامج الهندسة، والإعلام، وتكنولوجيا الإدارة من البرنامجين المصري والكندي بمقري CIC في التجمع الخامس والشيخ زايد.

السفير الكندي: التعاون مع CIC أحد أنجح أوجه العلاقات المصرية الكندية

وأشاد السفير الكندي خلال كلمته في الاحتفالية، بالتعاون بين CIC وجامعة كيب بريتون، مشيرا إلى أنّ التعاون في مجال التعليم، أحد أنجح أوجه العلاقات المصرية الكندية، حيث يتم إثراء تجربة التعليم الكندي بالبيئة التعليمية المحيطة بها.

وأعربت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في كلمتها خلال الاحتفالية، عن سعادتها بحضور حفل تخريج طلاب المعهد الكندي العالي CIC، مطالبة الشباب بمواكبة التطور الذي يحدث يوميًا في العالم، وفتح قلوبهم وعقولهم للحياة، وأن يكون لديهم شغف قوي للنجاح المستمر.

إسعاد يونس: CIC يقدّم أجيالا شابة واعدة وقادرة على التميز في مختلف المجالات

وتابعت إسعاد: «على الإنسان أن يقف يوميا مع نفسه ويرى ماذا تعلم وماذا قدم؟»، موجّهة الشكر لأولياء الأمور على جهودهم الطيبة في تربية الأبناء والوصول بهم إلى هذه المرحلة المهمة في حياتهم وهي لحظة التخرج، كما وجّهت الشكر لقيادات المعهد الكندي العالي CIC على جهودهم طوال سنوات الدراسة، وتقديم أجيال شابة واعدة وقادرة على تحقيق التميز في مختلف المجالات.

أبوالنصر: CIC يؤهل الطلاب لأسواق العمل المختلفة

بدوره، قال الدكتور محمود أبوالنصر، المستشار العلمي للمعهد الكندي العالي CIC، إنّه من الضروري أن يعمل الخريجون لتطوير أدائهم باستمرار لمواكبة كل ما هو جديد، لافتا إلى أنّ المعهد الكندي العالي CIC يحرص دائمًا على تأهيل الطلاب لأسواق العمل المختلفة داخليًا وخارجيًا، من خلال التدريب المستمر وخلق أجواء مشابهة تماما لما سيجدونه في حياتهم العملية.

وقدّم أبوّالنصر، التهنئة للخريجين متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية، مؤكدا أنّ للأسرة دور مهم وأساسي في نجاح أبنائهم وتقديم أشخاص لديهم القدرة على تحمل المسؤولية والمساهمة في بناء الوطن، معتبرا يوم التخرج هو «يوم الحصاد والتتويج» لجهد دائم ومتواصل بذله الطلاب على امتداد حياتهم الدراسية، حققوا خلالها كل متطلبات النجاح، كما يعتبر النجاح بالمثل لأهالي الطلاب لأهمية دورهم ومجهوداتهم من اجل الوصول بابنائهم للنجاح في مجال التعليم وفي جميع المجالات.

ووجّهت نادين نور الدين، خريجة كلية إدارة الأعمال بـCIC، كلمة تحية للخريجين لتخطيهم عقبة الدراسة في الظروف الصعبة التي مر بها العالم كله من آثار فيروس كورونا، وشجعتهم على استثمار الوقت وإيجاد عوامل التميز الخاصة بهم للنجاح.