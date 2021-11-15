اعرف أماكن سقوط الأمطار غدا على القاهرة والوجه البحري

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، المواطنين من سقوط الأمطار في بعض المناطق بالقاهرة وعلى بعض المحافظات الأخرى، وذلك تزامنا مع بعض التقلبات الجوية في فصل الخريف، الذي يعرف عنه ذلك، وكشف خبراء الأرصاد عن أبرز أماكن سقوط الأمطار غدا، بالإضافة إلى بعض الظواهر الجوية الأخرى المتوقع حدوثها غدا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات أبرز أماكن سقوط الأمطار غدا وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية «السلوم - مطروح - الإسكندرية» بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

كما توقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة من مساء غد حتى صباح الأربعاء، على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري بنسبة تتراوح بين 20 و30% تقريبًا على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة

وجاء في بيان الأرصاد، ووفق توقعات الخبراء، تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر من الساعة 5 وحتى 7 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة 26 18

الإسكندرية 25 19

وادي النطرون 25 18

طنطا 26 17

شبين الكوم 26 18

دمنهور 25 18

بلطيم 25 17

مطروح 24 18

السلوم 23 16

سيوة 25 15

بورسعيد 25 19

دمياط 25 18

الزقازيق 26 18

المنصورة 26 18

الإسماعيلية 26 17

السويس 27 19

العريش 26 19

رفح 27 18

رأس سدر 26 17

نخل 25 11

نويبع 25 21

طابا 25 20

كاترين 20 12

الطور 27 20

شرم الشيخ 27 20

الغردقة 28 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 26 16

بني سويف 26 16

المنيا 27 16

أسيوط 27 17

سوهاج 27 17

قنا 28 16

الأقصر 28 19

أسوان 29 20

إدفو 29 20

أبو سمبل 28 20

الوادي الجديد 28 18

شلاتين 27 19

أبو رماد 27 19

حلايب 26 20

رأس حدربة 26 20