أخبار الطقس غدًا.. شبورة وأمطار على بعض المناطق

كشف خبراء الأرصاد، عن أخبار الطقس غدًا. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا بشأن طقس الغد الثلاثاء، إذ يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، يكون مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

أخبار الطقس غدًا

وتوقع الخبراء، وفق بيان الهيئة عن أخبار الطقس غدًا، تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر من الساعة 5 وحتى 7 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكد البيان، أن الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية «السلوم - مطروح - الإسكندرية» بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة، فيما تتساقط أمطار خفيفة من مساء الغد إلى صباح الأربعاء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة 26 18

الإسكندرية 25 19

وادي النطرون 25 18

طنطا 26 17

شبين الكوم 26 18

دمنهور 25 18

بلطيم 25 17

مطروح 24 18

السلوم 23 16

سيوة 25 15

بورسعيد 25 19

دمياط 25 18

الزقازيق 26 18

المنصورة 26 18

الإسماعيلية 26 17

السويس 27 19

العريش 26 19

رفح 27 18

رأس سدر 26 17

نخل 25 11

نويبع 25 21

طابا 25 20

كاترين 20 12

الطور 27 20

شرم الشيخ 27 20

الغردقة 28 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 26 16

بني سويف 26 16

المنيا 27 16

أسيوط 27 17

سوهاج 27 17

قنا 28 16

الأقصر 28 19

أسوان 29 20

إدفو 29 20

أبو سمبل 28 20

الوادي الجديد 28 18

شلاتين 27 19

أبو رماد 27 19

حلايب 26 20

رأس حدربة 26 20