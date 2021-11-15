بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي إلى «شديد» بعد انفجار ليفربول

رفعت بريطانيا مستوى التهديد الإرهابي إلى شديد بعد انفجار ليفربول، وذلك بعد إعلان الشرطة البريطانية، اليوم، أن انفجار سيارة أجرة بمدينة ليفربول في شمال إنجلترا، أمس الأحد، كان حادثا إرهابيا.

انفجار ليفربول ناجم عن عبوة ناسفة

وأوضحت شرطة بريطانيا أن انفجار ليفربول ناجم عن عبوة ناسفة كان يحملها راكب قتل في الانفجار، وذكرت أنها تعرف هوية الراكب لكن لا يمكنها الكشف عنها الآن.

وقال روس جاكسون، من شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا: «على الرغم من أن الدافع وراء انفجار ليفربول لم يُفهم بعد، وبالنظر لجميع ملابسات الحادث، جرى تصنيف الانفجار على أنه حادث إرهابي، لا تزال شرطة مكافحة الإرهاب مستمرة في التحقيق.

احتجاز 3 أشخاص على خلفية انفجار ليفربول

واحتجزت شرطة بريطانيا، الأحد، 3 أشخاص بموجب قوانين مكافحة الإرهاب بعد انفجار سيارة خارج مستشفى بليفربول، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

وصرحت شرطة مكافحة الإرهاب ببريطانيا، بأن 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و29 عاما احتجزوا في منطقة كنسينغتون، وفق أحكام قانون الإرهاب، لاتهامهم بالتورط في انفجار ليفربول.

وطوقت الشرطة شارعا سكنيا آخر في مدينة ليفربول، لكنها لم تقدم تفاصيل العمليات التي قامت بها، في إطار محاولات الكشف عن المتورطين في انفجار ليفربول وأسبابه.

انفجار ليفربول يتزامن مع احتفالات ذكرى قتلى الحروب

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، موقع الانفجار، وفرضت شرطة بريطانيا طوقا أمنيا وسط تصاعد للدخان الكثيف.

جدير بالذكر أن الانفجار وقع قبل الساعة الحادية عشرة صباحا، في يوم يحتفل فيه البريطانيون بذكرى الأشخاص الذين قتلوا في الحروب.