«التناسليات الحيوانية» تنظم قوافل بيطرية لعلاج الماشية بالأقصر وأسوان

أعلن معهد بحوث التناسليات الحيوانية، برئاسة الدكتور محمد حجازي، القائم بأعمال مدير المعهد، إطلاق 12 قافلة بيطرية مجانية، لـ12 قرية من قرى محافظتي أسوان والأقصر، في الفترة من 27 من نوفمبر حتى 9 من ديسمبر 2021 وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

فحص الحيوانات عند صغار المربين

وتقوم القافلة - بحسب البيان - باختبار العشار والفحص والعلاج التناسلي للحيوانات عند صغار المربين بالإضافة إلي الكشف والعلاج الباطني وكذلك علاج الطفيليات الداخلية والخارجية وعمل العمليات الجراحية وتحصين الحيوانات بالتحصينات غير السيادية مع تقييم الطلائق بالقرى المعنية وتقديم خدمات التلقيح الاصطناعي بغرض التحسين الوراثي وستقدم كل هذه الخدمات بالمجان.

تدريب الأطباء البيطريين بمديريات الطب البيطري بأسوان والأقصر

وأضاف البيان أن القافلة ستقوم بتدريب الأطباء البيطريين العاملين بمديريات الطب البيطري بالمحافظتين على التقنيات الحديثة في الفحص والعلاج وعمل ندوات إرشادية للمربين عن أهمية التأمين على الماشية والاستفادة من المخلفات في تغذية الماشية مع أخذ عينات لفحصها معمليا ولتسهم نتائج الفحص في عمل خريطة وبائية للأمراض التناسلية في محافظات مصر المختلفة وذلك ضمن دور المعهد ومشاركته في خدمة المجتمع وتطوير العمل الحقلي والقيام بالجانب التطبيقي للبحث العلمي.

وتأتي القافلة تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة، وبتعليمات من الوزير السيد القصير وزير الزراعة وتماشياً مع سياسة مركز البحوث الزراعية برئاسة الأستاذ الدكتور محمد سليمان لتوسيع قاعده المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار الذراع والمربيين، وبمشاركة معاهد الثروة الحيوانية بالمركز وصندوق التأمين على الماشية ومديريات الطب البيطري بالمحافظتين ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية.