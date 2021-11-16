بدء عرض مسرحية «عائلة تس» في موسم الرياض اليوم

يستعد فريق عمل مسرحية «عائلة تس» لبداية عرضها اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر على مسرح «محمد العلي» ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، ومن المقرر أن يستمر عرضها لمدة 5 أيام في الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري.

قصة مسرحية «عائلة تس»

تدور أحداث مسرحية «عائلة تس» في إطار الكوميديا الساخرة حول أحد الأثرياء يُدعى «حشمت»، الذي يصبح قريبا من الإفلاس فيحاول أولاده ابتكار طرق وحلول تنقذهم من تلك الأزمة.

أبطال مسرحية «عائلة تس»

وهي من بطولة كل من مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، وشيماء سيف، وأوس أوس، ومحمد سلام، وكذلك مشاركة الفنان الكوميدي سليمان عيد، فكرة آلاء الغزالي، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وإخراج أوتاكا.

عروض مسرحية في موسم الرياض

وتعد «عائلة تس» العرض المسرحي الثالث في موسم الرياض 2021، بعد مسرحية «اللمبي في الجاهلية» بطولة الفنان محمد سعد، والعرض المسرحي «سلام مربع» بطولة الفنان محمد هنيدي.

أسعار تذاكر مسرحية «عائلة تس»

أما عن تذاكر العرض المسرحي تأتي في 5 فئات تبدأ بـ100 ريال سعودي، وتتدرج ما بين 150 و250، أما تذاكر «VIP» تأتي في فئتين 300 و800 ريال سعودي، وهو ما يتجاوز 3 آلاف جنيه، وذلك عبر الموقع الرسمي للحجز.

نجوم العرض المسرحي يروجون له

كما حرص نجوم العرض المسرحي على الترويج له ودعوة جمهورهم للحضور، فنشر الفنان محمد أسامة «أوس أوس» عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات والصور «انستجرام» فيديو يجمع بينه وبين أبطال المسرحية أثناء ترديد عبارة «انتظرونا في مسرحية عائلة تس في موسم الرياض 2021».