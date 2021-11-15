إزالة تعديات على زراعات وأملاك دولة بقرية «أسطال» بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط في شمال محافظة المنيا عدداً من حالات التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بقرية «أسطال»، دائرة المركز، والتي رصدتها وحدة المتغيرات المكانية، بديوان عام المحافظة.

المحافظ يؤكد على تنفيذ توجيهات الرئيس بالحفاظ على أملاك الدولة

وكلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة أعمال المرحلة الثالثة للموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

أكد نائب المحافظ أن أعمال الإزالة تجري في كافة المراكز والمدن ولن يتم التهاون أو التراجع في استرداد حق الدولة، مشيراً إلى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

رفع إشغالات بمحيط مستشفى سمالوط المركزي

وخلال جولته بمركز سمالوط وجه نائب محافظ المنيا رئيس مدينة سمالوط بإزالة ورفع كافة الإشغالات في المدينة مع تكثيف الحملات في نطاق مستشفى سمالوط المركزي، والاهتمام بأعمال النظافة.

وأزالت أمس الوحدة المحلية لمركز العدوة في شمال غربي المحافظة، 41 حالة تعد على الموارد المائية والري، كما تم إزالة 53 حالة تعد على مصارف الري بمركز أبوقرقاص، منها 50 حالة تعد على أملاك الدولة بقرية نزلة أسمنت، و3 حالات تعد على مصارف ري شرق قرية أتليدم، بالإضافة لإزالة حالة تعدي في المهد وتم التحفظ على معدات وأدوات البناء.