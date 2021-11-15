قطار إزالة التعديات على أملاك الدولة ينطلق بأحياء ومراكز الجيزة

تواصل أحياء ومدن ومراكز الجيزة حملاتها لمواجهه التعديات على الأراضي أملاك الدولة، وإزالة الإشغالات في الطرق والشوارع، وتحرير محاضر للمخالفين لتحقيق الانضباط بمختلف مراكز المحافظة.

وأعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ فعاليات الموجه الــ18 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم النيل، وانطلاقاً من توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواجهة كافه التعديات وإزالتها على الفور، قامت أجهزة مركز ومدينة الحوامدية، بالتعاون مع الجهات الأمنية ومسؤولي الموارد المائية والري بإزالة 13 حالة تعديات على مجرى النيل، بمساحة 454 متراً مربعاً تقريباً، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، ويجري المتابعه لعدم تكرار المخالفة، بتواجد مجدي محب، رئيس مدينة الحوامدية.

إزالة أعمال بناء عبارة عن سور من البلوك الابيض بمسطح 100 طولي

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان أصدرته مساء اليوم الاثنين، إلى أنه في مركز ومدينة أبو النمرس، تم إزالة أعمال بناء عبارة عن سور من البلوك الأبيض، بمسطح 100 متر طولي على أرض زراعية بناحية طريق «الحبس»، بقرية شبرامنت، مركز ومدينة أبو النمرس، بمتابعه اللواء محمد عبد الحميد، رئيس المركز.

إزالة 5 حالات تعديات بقرية «الجلاتمة» بإجمالي مساحة 620 متراً

كما أعلنت محافظة الجيزة، في البيان، أن مركز ومدينة منشأة القناطر شهدت حملة لتنفيذ إزالة 5 حالات تعديات بقرية «الجلاتمة»، بإجمالي مساحة 620 متراً مربعاً تقريباً، بمتابعه محمد عبد الراضي، رئيس المركز.

إزالة تعديات بالبناء على أملاك دولة في «جبل جرزا»

وأضافت محافظة الجيزة، في البيان، قيام مركز العياط بإزالة حالات تعديات بالبناء على أملاك دولة بقرية «جبل جرزا»، التابعة للوحدة المحلية بالقطوري، على مساحة 8 أفدنة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بمتابعة المهندس محمود فؤاد، رئيس المركز.

تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وأوضح البيان أنه في نطاق مركز ومدينة أوسيم، تم إزالة عدد 2 سور بالطوب الأبيض، بمساحات 80 و100متر مربع، بالمخالفة للقانون لتعديها على الأراضي الزراعية بقرية «الكوم الأحمر»، بمركز أوسيم، وتم تحرير المحاضر اللازمة ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بمتابعه من الدكتور فرج عبد العاطي، رئيس المركز.