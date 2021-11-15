شفط المياه الجوفية من مقابر الخليفة وتجميل مدخل عزبة خير الله (صور)

تواصل الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، برئاسة اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس الهيئة، أعمال تطوير عزبة «خير الله»، بالمنطقة الجنوبية، حيث قام فريق العمل بالورش الإنتاجية بطلاء جميع الأسوار الخارجية والبلدورات والأرصفة، تحت إشراف المهندس أسعد محمد، مدير عام الورش الإنتاجية، كما قامت الإدارة المركزية للتجميل بزراعة أسفل الكباري ومحاور متحف الحضارات بمصر القديمة، وتحسين المظهر العام للمنطقة، بإشراف المهندسة منى صبري، مستشار رئيس الهيئة للتجميل، والمهندس هشام عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للتجميل.

شفط المياه الجوفية من أمام مقابر الخليفة

وأجرى اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، جولة لمتابعة أعمال النظافة، ومنها رفع السور الشبكي في مدخل منطقة الخيالة، بمعرفة قسم الحدادة واللحام بالورش، وتم الانتهاء من تلك الأعمال على وجه السرعة، والدفع بـ3 فرق لإنجاز المهمة.

وقامت هيئة النظافة بشفط المياه الجوفية بمنطقة مقابر الخليفة، حيث تم دفع عدد 6 لوري كبير لشفط المياه، وتم التعامل مع تلك البؤر من المياه الجوفية، ورفع وتجريد مخلفات البناء من أمام المقابر بطول الطريق، تحت إشراف مهندس ممدوح اليماني، مستشار رئيس هيئة النظافة، لإعادة المظهر الحضاري بالمنطقة، علاوة على العمل على رفع كفاءة طريق صلاح سالم، بواسطة قطاع المنطقة الغربية، من خلال حملة تجريد ونظافة وغسيل بشارع صلاح سالم، بمتابعة المهندس فرج الشيخ، مدير عام المنطقة الغربية.

تجميل الخيالة وسور مجرى العيون

وأجرت هيئة النظافة أعمال تجميل ونظافة بمنطقة الخيالة بمصر القديمة، ومتحف الحضارات، والبساتين، وباب الوزير، ومحور الفردوس، وكورنيش النيل، وسور مجري العيون، برفع تراكمات الأتربة ومخلفات البناء الموجودة بمنطقة الخيالة وأسفل كوبري متحف الحضارات، لتحسين المظهر العام للمنطقة، مع زراعة أسفل محور متحف الحضارات لتحسين المظهر العام للمنطقة، وتهذيب الأشجار، وتنسيق الحدائق العامة والجزر الخضراء، وتغير نمط المزورعات بطول الطريق، بمعرفة الإدارة المركزيه للتجميل.

كما تفقد «الشرشابي» أعمال نظافة وتجميل شارع صلاح سالم، حتى محور الفردوس، من طلاء وتجريد الأتربة لجميع محاور وطرق المنطقه، مقدماً الشكر لأبناء الهيئة وعمال النظافة، رافعاً شعار «الهيئة تستطيع».