تفاصيل مقتل سائق على يد أسرة بالشرقية: كشف أسماءهم للشرطة ثم مات

في جلسة شيطانية جمعت 4 أفراد من أسرة واحدة في محافظة الشرقية، قرروا الانتقام من سائق توك توك بسبب خلافات بينهم، حيث اعترضوا طريقه أثناء توصيل أحد الأشخاص واعتدوا عليه بالضرب، مستخدمين «شوم وسنج»، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة أخبر الشرطة بأسماء الأشخاص المعتدين عليه بالضرب.

اتهام 4 أشخاص بقتل سائق توك توك

تعود أحداث القضية رقم 39371 لسنة 2020 جنايات منيا القمح والمقيدة برقم 2235 لسنة 2020 جنايات كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد باتهام كل من «فتحي.م.ز.ع»، مقيم سنهوت مركز منيا القمح، وشقيقه «حسن.م.ز.ع»، 22 عاما، سباك، ومقيم بقرية سنهوت مركز منيا القمح، و«أحمد. ع.ز.ع»، 27 عاما، فلاح، ومقيم بقرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح، و«محمد . ع . ر . م . ح»، 26 عاما، سائق ومقيم بقرية سنهوت، بقتل المجني عليه «محمد.ع.م.ع» عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدو العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أدوات، ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (سنج وشوم) بأن تربصوا له عند محل الواقعة، وما إن ظفروا به حتى انهالوا على المجني عليه ضربا بالسنج والشوم برأسه ووجهه وعموم جسده، قاصدين من ذلك قتله ما أدى لإصابته التي أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة للشد من أزرهم ومساعدتهم بالمعلومات.

اعتراض طريق المجني والتعدي عليه بالشوم والسنج

وأفاد الشاهد «السيد.ا . م . م . س»، 26 عاما، سائق، مقيم سنهوت مركز منيا القمح، بأنه حال تواجده رفقة المجني عليه، مستقلين الدراجة البخارية «توك توك» الخاصة بالأخير وذلك لتوصيل شخص آخر وعند المرور على الكوبري الجديد «مسرح الجريمة» تم استيقافهم بمعرفة المتهمين وأشهروا الأسلحة البيضاء في وجوههم وانهالوا على المجني عليه ضربا بالشوم والسنج.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة التي أصدرت قرارا بحبسهم.