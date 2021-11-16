بالأرقام.. القاهرة تقضي على العشوائيات غير الآمنة

قاربت محافظة القاهرة على الانتهاء من المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم التعامل مع أغلب المناطق ولم يتبقَ سوى منطقتين جار التعامل معهما، وتشمل القاهرة نحو 54 منطقة غير آمنة تم التعامل معها خلال السنوات الماضية لتغيير حياة المواطنين للأفضل وتوفير سكن كريم لهم.

جاء ذلك حسب تقرير صادر عن محافظة القاهرة وصندوق التطوير الحضرى، ومن أبرز المشروعات التي تم تنفيذها ونقل المواطنين وتسكينهم فيها، وتضم وحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية وكل الخدمات والمرافق بالقاهرة للقضاء على المناطق غير الآمنة هى..

مشروع معا

20 ألف مستفيد

4.4 ألف وحدة سكنية

التكلفة 1.3 مليار جنيه

الأسمرات

- الأسمرات بالقاهرة بمراحلها الثلاث بها 91.4 ألف مستفيد

-18.3 ألف وحدة سكنية

- التكلفة 3.3 مليار جنيه

مساكن المحروسة

-24.5 ألف مستفيد

-4.9 ألف وحدة سكنية

- التكلفة 880 مليون جنيه

مشروع أهالينا 1 و2

-12.5 ألف مستفيد

-2.5 ألف وحدة سكنية

- 1.7 مليار جنيه التكلفة

روضة السيدة «تل العقارب سابقا»

-4080 مستفيدا

-816 وحدة سكنية

-196 وحدة تجارية

-التكلفة 330 مليون جنيه

مناطق غير مخططة

وفيما يتعلق بأبرز المناطق العشوائية غير المخططة التي تم التعامل معها داخل أحياء محافظة القاهرة هي كالتالي..

- تطوير 31 منطقة غير مخططة بمحافظة القاهرة.

-تضم 263 ألف أسرة مستفيدة.

- تقع على مساحة 2380 فدانا.

- التكلفة 350 مليون جنيه.

ومن المقرر الانتهاء من الأسواق العشوائية والمناطق غير المخططة فى 2030 حيث يوجد على سبيل المثال 1105 أسواق عشوائية تشمل 306 آلاف وحدة على مستوى الجمهورية وتكلفة التطوير تصل لـ44 مليار جنيه، وهناك 20 سوقا تضم 3171 وحدة جار تطويرها، بالإضافة إلى 20 سوقا أخرى تشمل 3033 وحدة تم تطويرها، كما أن محافظة القاهرة أوشكت على الانتهاء من نقل سكان عزبة أبو قرن بمصر القديمة وتسكينها في مشروع معا، كما يجرى حاليا حصر سكان عرب الحصن 2 تمهيدا لنقلهم وتغيير حياتهم للأفضل.