محافظ أسوان: انحسار موجة الطقس السيئ.. ومعالجة التداعيات بدءا من الغد

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، إن موجة الطقس السيئ انحسرت تمامًا في أسوان، وما تقوم به المحافظة هو حصر لحجم الأضرار الناجمة عن السيول، مشيرًا إلى أنه تم حصر حجم الأضرار على مستوى المحافظة بوجه عام.

مدينة أسوان الأكثر تضررا من السيول

وأضاف «عطية»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويُعرض على شاشة «أون»، أن مدينة أسوان كانت صاحبة النصيب الأكبر في الأضرار نظرًا لتعرضها للجانب الأكبر من كميات الأمطار التي سقطت، وما تبعها من سيول، كما أن الأضرار معظمها تركز في منازل تم بناؤها بمخرات السيول أو أخرى تم بناؤها بالطوب اللبن، وبأسقف من الجريد.

انهيار 106 منازل بالكامل

وأضاف أنه تم حصر 106 منازل ريفية تم انهيارها بالكامل، ونحو 394 منزلًا ريفيًا شهدت انهيارًا جزئيًا، وبالتالي هناك إجراءات تتم الآن على 500 أسرة متأثرة، مؤكدًا أن معظم الخسائر موجودة في أطراف المدينة، وليس داخلها، قائلا: «عاينتها بنفسي، وتم اتخاذ ما يلزم على الأرض عبر جلب المقاولين، وجمعيات العمل الأهلي للبدء فورا في علاج التداعيات».

وأشار محافظ أسوان إلى أنه جرى الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لبدء العمل فورًا اعتبارًا من الغد، متابعا: «مش هنستنى مع أي مشكلة عشان نقول ممكن نعمل إيه؟، مش شرط نفكر إذا كان البيت مبني على أرض ملك الدولة أو غيره في وقت الأزمة، إحنا عندنا توجيهات من رئيس الوزراء نبدأ الشغل من بكره الصبح».