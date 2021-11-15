«الري»: سيول أسوان ظاهرة طبيعية تحدث في هذا الوقت من كل عام

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن السيول التي حدثت في محافظة أسوان ظاهرة طبيعية تحدث في هذا الوقت من كل عام: «تعودنا على هذا الأمر منذ سنوات، ونتعامل مع هذا الملف الخطير لأنه يمس حياة أهالينا والمنشآت والطرق والمنازل».

وحول مدى استفادة مصر من السيول، قال إن هناك سدين في شلاتين حجزا 6 ملايين متر مكعب من المياه، كما أن كل أعمال الحماية التي تنفذ في محافظات الجمهورية تحصل على المياه.

أكثر من 15000 منشأة خلال السنوات الماضية

وأضاف غانم، خلال تصريحات تلفزيونية: «خلال السنوات الماضية أنشأنا أكثر من 1500 منشأة للحماية من أخطار السيول في جميع المناطق المعرضة لها، وهناك أعمال أخرى يتم تنفيذها أيضا، وأثبتت كفاءتها في التعامل مع سيول أسوان وشلاتين والبحر الأحمر، واستطاعت أن توفر حماية كبيرة لهذه المنشآت».

التنبؤ بالسيول قبل حدوثها

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري: «جرى التنبؤ بهذه الأمطار قبل 3 أيام من حدوثها، من قِبل مركز التنبؤ بالفيضان الموجود في الوزارة، وبالتالي تم خفض كميات المياه في الترع والمصارف حتى تستوعب الامطار».

السدود الركامية

وأشار محمد غانم إلى أن السدود الركامية التي بنتها الوزارة في محافظة أسوان، تستهدف تقليل حدة المياه المندفعة، إذ إن هذا النوع من السدود عبارة عن كسر من الركام، تمر بين حبيباتها وتحت السد مياه السيول، وهو ما يؤدي إلى تقليل سرعتها وقوتها التدميرية وتخرج من الجانب الآخر من السد بشكل هادئ وسلس، ولولا وجود هذا السد لتعرضت كل المباني الموجودة بعده للتدمير الكامل.